王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金 經紀人傻眼曝實情

王識賢被爆接婚宴商演前一天放鳥。（圖／翻攝臉書／王識賢）

影視歌三棲藝人王識賢，近年因電影《角頭》系列再度受到關注，演藝邀約不斷，也成為尾牙與婚宴常見人選。然而，近日卻有一對新人在網路發文，指控婚宴前夕遭藝人臨時取消演出，相關經過曝光後引發討論，而事件主角正是王識賢。

據《鏡週刊》報導，該名新娘在貼文中表示，去年10月初便透過王識賢的經紀窗口，洽談今年1月中旬婚宴演出事宜，內容包含演唱4首歌曲並合影留念，整體時間約45分鐘，雙方也當場完成簽約。新人於婚宴前一週依約支付尾款，並對婚宴能有偶像到場祝福感到十分期待。

新娘指出，去年12月底起，婚顧團隊與王識賢方面持續聯繫，期間得知演出日期可能與拍戲行程衝突，王識賢需於晚間9點前趕赴台中棒球場。對此，新人、婚顧與經紀人皆曾提出調整方案，包括提早演出或縮短時間，希望能順利配合。

婚宴前三天，婚顧再次向王識賢方面確認是否能如期出席，並表明若無法配合可提前取消，不需負擔違約金，甚至同意讓王識賢提前離場且不調降唱酬。未料，婚宴前一天上午，經紀人卻通知因拍戲時間提前，確定無法到場演出。

突如其來的變動讓新人相當崩潰，不僅音響設備早已租妥，臨時也難以找到其他歌手替補，婚宴流程因此大亂。事後，新人向經紀人要求違約賠償，卻被告知合約中並未載明取消須賠償，雙方多次協調後，最終僅同意賠償唱酬1成。

對此，王識賢經紀人回應表示，該場活動確實曾有人詢問，但第一時間因檔期無法配合即已回絕，「合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！」對事件如何演變成爭議同樣感到疑惑。負責聯繫的公關公司則回應，整起事件屬於誤會，強調一開始即遭拒絕，藝人本人並不知情。事後新郎已致歉，並將相關爆料內容下架。

