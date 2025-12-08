王識賢確定出席麗寶跨年 魏如萱回憶2025「適應新環境」

【緯來新聞網】王識賢從去年《角頭--大橋頭》到今年《角頭--鬥陣誒》，兩部電影共寫下4億多元的票房佳績，近日他確定加入由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」，迎向2025年的最後一天，他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出，所以這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待！」

王識賢、魏如萱確定出席由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」。（圖／三立提供）

第二波卡司，包括金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱與師弟許含光，以及偶像男團女團SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+，加上已公開的宇宙人、美秀集團和MARZ 23。而2025年對waa魏如萱最難忘的事之一，絕對包括拿下第二座金曲歌后。但對於小小情緒就能有大大感受的人她來說，當過大的驚喜或驚奇突然不知道如何面對時，她會暫時停止感覺，需要更多時間再回頭看，才會知道真正難忘的是什麼。她說：「今年兒子上小學了，我們兩個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每一天，我都不想忘記。」

男團SEVENTOEIGHT對麗寶的煙火充滿期待。（圖／三立提供）

去年11月因台韓選秀節目《SCOOL》正式成團的「SEVENTOEIGHT」，成員們一起經歷了很多個第一次：第一次在韓國出道，第一次站上打歌舞台，第一次到不同的地方與粉絲「EECH」們見面，他們表示：「這一年很累但很值得！2026年 希望我們SEVENTOEIGHT更好、更亮眼，被更多人看到。」



SEVENTOEIGHT對麗寶的煙火充滿期待，JAGGER陳柏佑說：「聽說麗寶的煙火很厲害，倒數的那一刻，我想跟大家一起看煙火，迎接2026！我們也可能會在趕場的路上開直播，問一下路況，感覺有粉絲跟著我們一起趕場。」美祥M也表示：「希望我們可以留下來倒數，一起看麗寶的煙火！」

《原子少年2》的人氣團「ARKis」去年底畢業演唱會結束後兩天就首次站上跨年舞台。（圖／三立提供）

《原子少年2》的人氣團「ARKis」去年底畢業演唱會結束後兩天就首次站上跨年舞台，成員鄭彫秦說：「超刺激！當時在台上跟觀眾朋友聊天我直接大詞窮，現在回想還是覺得自己很可愛。」禾雁凱補充道：「彫秦在跨年的倒數舞台上奔放自己、熱舞的樣子，我到現在還印象非常深刻，只有彫秦才能做出如此大E人的表現。」

