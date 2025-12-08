王識賢空降麗寶跨年！預告「特別演出」魏如萱獻聲同歡
「2026包你發 麗寶跨年演唱會」今（8）日公布第二波卡司，包括金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱與師弟許含光，以及偶像男團女團SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+，加上已公開的宇宙人、美秀集團和Marz23，屆時現場將眾星雲集，要陪伴觀眾度過一個充滿音樂、煙火的繽紛夜晚。
王識賢從去年《角頭--大橋頭》到今年《角頭--鬥陣誒》，兩部電影共寫下4億多元的票房佳績，將迎向2025年的最後一天，他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出，所以這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待！」
魏如萱今年二封金曲歌后，還與兒子一同搬了家。（圖／三立提供）
2025年對waa魏如萱最難忘的事之一，絕對包括拿下第二座金曲歌后，以及兒子的快速成長，她說：「今年兒子上小學了，我們兩個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每一天，我都不想忘記。」waa魏如萱師弟許含光則說：「2025最難忘的是我完成從小的夢想，到明治神宮球場的右外野看養樂多燕子的比賽！還有我發行了第三張專輯，謝謝大家的支持！」
SEVENTOEIGHT對麗寶的煙火充滿期待，JAGGER陳柏佑說：「聽說麗寶的煙火很厲害，倒數的那一刻，我想跟大家一起看煙火，迎接2026！我們也可能會在趕場的路上開直播，問一下路況，感覺有粉絲跟著我們一起趕場。」美祥M也表示：「希望我們可以留下來倒數，一起看麗寶的煙火！」waa魏如萱不忘為明年2月的小巨蛋宣傳，她笑說：「跨年演出的時長比較短，我會提醒大家我有小巨蛋的演出，歡迎大家來看！希望2026年，世界和平。」
