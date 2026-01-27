王識賢衰遭指控「婚禮前一天放鳥新人」！經紀人：第一時間就回絕了

王識賢遭指放鳥婚禮演唱，經紀人回應了。（資料圖／陳俊吉攝）

王識賢近年從樂壇紅到影視圈成了全能男神，是各大活動熱門邀約藝人，日前有一位剛結婚的新人在網路發文稱「在自己婚禮上遇到雷（婚禮前一天被藝人取消商演）」，稱去年10月9日就與「欣X多行銷公司」簽約王識賢1月17日晚上的表演，經紀人卻在前一天才告知不來，導致婚宴規劃整個被打亂。不過王識賢真正的經紀人小芸今（27日）表示，早在被詢問這場活動的第一時間就回絕了，強調「合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們」。

該篇網路文章仔細描述從去年10月初提出1月中旬的婚宴邀約，4首歌加拍照耗時約45分鐘，「當時去公司簽約並附上訂金，並在婚宴前一周付出尾款」，稱去年底到年初之間新郎有跟「經紀人」密切通電話溝通演出時間，得知婚宴與王識賢拍戲時間撞期，王識賢得在晚上9點抵達台中棒球場，行程會改變或取消，不過準新人、婚顧及經紀人都有提出解決方案。

到了婚宴前3天，他們給了婚禮流程表詢問王識賢方面確認能否配合，但沒有獲得回應，婚禮前兩天，他們再次表達如果分身乏術，早點說還能取消，無需付違約金，或是讓王識賢可提早離開，且唱酬不打折，但依舊沒獲得回應。原以為一切定案，卻在婚宴前一天早上，經紀人傳訊息告知，因為拍戲時間往前，所以無法到場。準新人當下傻眼又超生氣，不但演出配備音響都已租好，臨時也找不到同等級其他歌手替補，一生一次的婚宴整個被打亂！事後要求違約金，卻得到「合約上沒有提到取消要賠這件事」，弄很久才談妥願賠償唱酬1成給新人，「也不知道藝人對此事知不知情，還是只有經紀人搞鬼？」

「欣象多媒體整合行銷公司」26日晚間曾在臉書官方粉絲團發出聲明公告，幾小時後又撤文，但已遭許多網友截圖。（讀者提供）

王識賢經紀人小芸則回應：「我們手上沒有任何有關這場活動與對方的訊息與聯繫，相信他們也沒有，唯一有的，就是去年10月，有人來詢問這場活動。但因為檔期，我們在第一時間就回絕了！合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！我們也很想知道，到底誰讓這件事，演變成這樣？爆料者應該去找與他簽約的人，跟保證藝人可以抵達活動而跟他收訂金的人！」

而與這對新人簽約的「欣象多媒體整合行銷公司」，26日晚間曾在臉書官方粉絲團發出聲明公告，寫道：「就近日外界關注婚禮演出相關事件，本公司謹此說明：本案屬本公司與新人雙方間之活動規劃與履約協調事項，與藝人王識賢先生、所屬經紀公司無任何關聯，藝人並未參與相關討論，亦未曾承諾或確認出席演出。對於作業流程未臻完善，而造成社會觀感與不必要的誤解，本公司深表歉意，未來亦將全面檢討，避免類似情況再次發生。懇請各界理性看待，勿再牽連與事件無關人事物，讓事件回歸事實本身。」但在幾小時就又刪文，發文後又刪文的原因不明，但已遭不少網友截圖，粉絲團上最近一篇貼文是宣傳該公司將在下個月主辦的「SUPER JUNIOR 20週年紀念特展」活動。

