王識賢被控「唱婚宴前夕放鳥」 新人氣炸索賠！經紀人傻眼發聲

藝人王識賢近年憑藉電影《角頭》系列再度翻紅，不僅深受年輕族群喜愛，也成為各大尾牙、婚宴活動的熱門邀約人選。不過，近日卻有一對新人在網路發文，指控婚宴邀請王識賢演出，卻在前夕臨時取消，事件曝光後也讓王識賢方面出面說明。

根據《鏡週刊》報導，該名新娘在貼文中指出，去年10月初透過王識賢的經紀窗口洽談，邀請王識賢於今年1月中旬婚宴中演出，演唱4首歌曲並與新人合影，整體時程約45分鐘，雙方當場完成簽約。新人於婚宴前一週依約支付尾款。

新娘表示，去年12月底起，婚顧團隊開始與王識賢方面密切聯繫演出細節，期間被告知演出日期與拍戲行程撞期。對此，新人、婚顧與經紀人多次討論解決方案，包括提早演出、縮短流程，甚至同意王識賢可提前離場且唱酬不打折，希望活動仍能順利進行。

婚宴前三天，婚顧再次向王識賢方面確認是否能如期配合，並表明若行程確實無法配合，可提前取消、不需支付違約金，原以為雙方已有共識，未料婚宴前一天上午，經紀人卻傳訊告知，因拍戲時間提前，確定無法到場演出。

突如其來的變動讓新人相當傻眼，不僅音響與演出設備皆已租好，臨時也難以找到其他歌手替補，婚宴流程因此被迫調整。事後，新人向經紀人提出違約賠償要求，卻被告知合約中並未載明取消需賠償，雙方多次協調後，最終僅談妥賠償唱酬一成，令新人難以接受。

對此，王識賢的妻子兼經紀人小芸（陳憶華）出面回應表示，確實曾有人前來詢問該活動，但在第一時間即因檔期無法配合而回絕，「合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯給誰，我們也不知道。」對於事件最終演變成爭議，她也相當疑惑。

負責牽線的公關公司則回應，整起事件屬於誤會，強調一開始即已遭拒，藝人本人對此並不知情。事件延燒後，主角新郎也出面致歉，並將原先在網路上的爆料文章下架。

