王識賢要唱跨年！ 說出闖蕩演藝圈40年心裡話

王識賢將唱「2026包你發 麗寶跨年演唱會」，8日第二波卡司公布，他近年以《角頭》系列電影寫下逾4億票房佳績，談到跨年演出他表示，在演藝圈近40年的歷程裡，始終感謝一路陪伴的觀眾，而今年將以全新編排迎接2026，希望帶來煥然一新的舞台氣氛。

王識賢唱跨年。

除了王識賢，還有waa魏如萱在今年再封金曲歌后，回首2025最深刻的記憶並非得獎時刻，而是孩子上小學、母子一同經歷搬家與適應新環境的過程。她形容兒子像「小大人」，能與她聊天、旅行，是她不願忘記的日常。師弟許含光也分享自己的年度亮點，包括到明治神宮球場追看養樂多燕子與推出第三張專輯，他期待在跨年舞台再與觀眾相遇。

魏如萱唱跨年。

韓國出道的SEVENTOEIGHT成團一年來經歷無數第一次，從打歌舞台到各地見面會，雖忙碌卻收穫滿滿，他們期許2026有更亮眼的表現。《原子少年2》人氣團ARKis也將再度站上跨年舞台，成員鄭彫秦回想去年緊張到語塞，如今則期待再次與觀眾近距離互動；禾雁凱笑稱彫秦在倒數舞台的奔放舞步依然記憶猶新。

SEVENTOEIGHT。

師姐HUR+同樣準備再戰跨年，今年更首度趕場兩地，她們最大的願望，是表演後能一起在現場倒數，不要再像去年在雪山隧道迎接新年。來自蒙古的巴倫月則說，雖多年無法與家人過節，但與團員相伴已是她最安心的新年方式。

HUR+。

倒數時刻，麗寶煙火被許多演出者視為必看的壯麗畫面。JAGGER陳柏佑期待能與現場觀眾一同迎接2026，美祥M也盼能留下來看煙火；waa魏如萱則在跨年舞台預告明年二月小巨蛋演唱會。

今年跨年陣容橫跨金曲實力派與新生代人氣團體，包括王識賢、waa魏如萱、美秀集團、宇宙人、MARZ23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+。現場結合麗寶渡假區獨家景點，從商場、飯店、遊樂園到「天空之夢」摩天輪動畫，再加上「高密度璀璨煙火秀」，將在中台灣夜空綻放迎接2026的最華麗瞬間。