王識賢跨年夜開唱了！出道近40年感謝粉絲 驚喜預告「有別以往」的演出

四季線上／陳軒泓 報導

2026 麗寶跨年演唱會繼推出宇宙人、美秀集團和 Marz23 等重量級卡司後，今（8）日公開第二波演唱嘉賓，包含金曲歌王王識賢、金曲歌后魏如萱與師弟許含光，以及偶像男團女團 SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+，眾星雲集陪伴觀眾度過充滿音樂、煙火的繽紛夜晚。

王識賢、魏如萱參與2026麗寶跨年演唱會（照片提供：三立）

王識賢從去年《角頭—大橋頭》到今年《角頭—鬥陣欸》，兩部電影共寫下4億多元的票房佳績，迎向2025年的最後一天，他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出，所以這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待！」

王識賢跨年預告演出預告有別以往（照片提供：三立）

2025 年對魏如萱最難忘的事之一，就是拿下第二座金曲歌后。對於小小情緒就能有大大感受的她來說，當有驚喜會突然不知該如何面對時，她會暫時停止感覺，需要更多時間再回頭看，才會知道真正難忘的是什麼。她說：「今年兒子上小學了，我們兩個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每一天，我都不想忘記。」

另外，魏如萱也不忘為明年2月的小巨蛋演唱會宣傳，她笑說：「跨年演出的時長比較短，我會提醒大家我有小巨蛋的演出，歡迎大家來看，希望2026年，世界和平。」

魏如萱明年2月登小巨蛋開唱（照片提供：三立）

