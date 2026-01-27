王識賢遭新人控「婚宴前一天突取消演出」 經紀人無奈發聲曝真相

藝人王識賢出道多年，不論是在戲劇、電影及歌唱方面都有亮眼成績，加上親民作風圈粉無數，未料，他近期遭一對新人爆料，原訂答應要到婚宴演出，卻臨時在前一天取消，雙方事後對於合約簽訂過程各執一詞，讓他們相當無奈。對此，王識賢的愛妻兼經紀人也做出回應了。

藝人王識賢出道多年，不論是在戲劇、電影及歌唱方面都有亮眼成績。（圖／翻攝IG shih_shien0211）

日前有名新娘在社群平台上詳述整起事件經過，並貼出對話內容及相關合約指出，去年10月初便向王識賢經紀人提出1月中旬的婚宴邀約，演唱4首歌加拍照約45分鐘，當時雙方已簽約，並在婚宴前一週付清尾款。新娘當時滿心期待偶像能在婚宴上獻唱祝福，未料卻成為一場惡夢的開端。

去年12月底開始，準新人與王識賢經紀人密切聯繫婚宴演唱細節，不過期間得知藝人演出時間與拍戲撞期，準新人、婚顧及經紀人三方都有溝通並提出解決方案。未料，直到婚宴前一天，王識賢經紀人才突然傳訊息告知，因拍戲時間提前，所以無法到場演出。

王識賢遭一對新人在網路上控訴，婚宴前一天臨時取消演出。（圖／翻攝IG shih_shien0211）

這讓準新人相當崩潰表示，藝人演出所需的音響配備都已租妥，短時間內根本找不到其他歌手替補，一生一次的婚宴就這樣被打亂，事後向王識賢經紀人要求違約金賠償，對方拿出合約內容表示，僅願意賠償一成的唱酬。

對此，根據《鏡週刊》報導，王識賢經紀人回應，他們在第一時間就因檔期無法配合回絕邀約，強調合約並不是他們簽的，也不清楚對方是將訂金匯去哪邊。而負責和兩邊聯繫的公關公司則澄清：「一切是誤會，一開始就被拒絕，藝人完全不知情。」事件曝光後，準新人也表達歉意，並將爆料文章刪除。

王識賢愛妻兼經紀人出面還原整件事真相。（圖／翻攝IG shih_shien0211）

