王識賢遭爆唱婚禮放鳥！新人怒控「前1天臨時取消」 公關公司發聲還原真相
〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」王識賢近日捲入「婚禮演出放鳥」爭議，新人指控他在婚禮演出前1天臨時取消；對此，王識賢經紀人否認簽署任何合約，而負責聯繫的公關公司「欣象多媒體整合行銷公司」也出面澄清，強調「與藝人王識賢本人、經紀人無任何關聯。」
事件起因於新人日前在網路發文爆料，剛完婚的新娘指稱早於去年10月便透過窗口洽談，敲定邀請王識賢於今年1月中旬婚禮演出，內容包含演唱4首歌曲、拍照互動等流程，預計時長約45分鐘，雙方簽署合約，婚宴前1週也結清尾款。不料，新人卻在宴客前1天早上，突接獲王識賢無法到場演出的通知，讓流程與設備皆已安排妥當的新人措手不及。
新人指出，期間雖曾聽聞王識賢拍戲行程可能撞期，但窗口始終未明確表示無法出席，事後追討違約責任時，則被以合約未載明取消賠償條款為由回應，經多次協調後才獲償唱酬1成。對此，王識賢經紀人駁斥，表示該活動僅止於詢問階段，因檔期問題第一時間即已回絕，藝人方從未簽署任何合約，「合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！我們也很想知道。」對無端被捲入風波感到無奈。
面對爭議，負責聯繫的公關公司「欣象多媒體」昨(29日)晚也發出聲明，「針對近日網路與部分媒體所關注之婚禮演出相關事件，欣象多媒體基於避免外界誤解及不必要延伸，特此說明，本事件屬於活動合作雙方之溝通與履約爭議，與藝人王識賢本人、經紀人無任何關聯。」對於事件討論過程中造成王識賢被牽連，欣象多媒體深表歉意，亦已主動向相關單位說明，盼外界勿再將事件與藝人形象連結。最終，新郎倌也致歉並下架該篇網路爆料。
更多自由時報報導
嚴凱泰21歲女兒正臉照曝光！嚴珮瑜開賓利跑車遭狠酸「連自家車都不開」
2/4立春「關鍵2小時」！ 7類人「躲春」4件事別做
親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬
實習女律師懷孕遭逼墮胎、離職！怒告呂秋遠求償 判應賠60萬
其他人也在看
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 80則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 天前 ・ 40則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 41則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 93則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11則留言
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過
謝京穎曬懷孕美照！曝懷雙胞胎「天天被監控」：上廁所也不放過EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 5則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 19則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 14則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 121則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 1 天前 ・ 36則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 20則留言
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 1 天前 ・ 2則留言
邱偲琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16則留言
結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享下廚的片段，曝光私下的「煮婦日常」。貴為名媛的她為了兒子的一句話，也得乖乖認命下廚。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 19則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 3 小時前 ・ 22則留言