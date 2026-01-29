王識賢遭爆婚禮演出放鳥 公關公司澄清：早已全數退還訂金

王識賢捲入婚禮演出放鳥爭議。（翻攝自王識賢臉書）

王識賢近年憑藉電影《角頭》系列中霸氣硬漢形象再度翻紅，戲約與商演邀約不斷，未料近日卻捲入一場婚禮演出放鳥爭議。對此，負責聯繫的公關公司欣象多媒體特別向本刊澄清，早已全數退還原收取之訂金，並主動免除尾款，也於協調過程中另行支付36萬元作為補償，沒想到婚禮新人卻違反協議還將爆料PO上網。

事件起因於一名新人日前在網路發文指控，原本已談妥邀請王識賢擔任婚禮歌手，卻在宴客前一天臨時遭取消，讓新人措手不及，相關爆料迅速在網路上引發熱議。新人在文中指出，早於去年10月便透過窗口洽談，敲定王識賢於今年1月中旬婚禮演出，內容包含演唱4首歌曲與拍照互動，時間約45分鐘，雙方並簽署合約，新人也在婚宴前一週結清尾款。

新人指出，期間雖曾傳出王識賢因拍戲行程可能撞期，但窗口始終未明確表示無法出席，甚至一度回應若真有問題會提前告知。未料直到婚禮前一天早上，才突然收到無法到場的通知，讓已租妥音響設備、流程全數安排完成的新人相當錯愕。事後新人追討違約責任時，也曾遭以合約未載明取消賠償條款為由推託，經協調後僅承諾賠償一成唱酬。

對此，王識賢經紀人也出面駁斥相關指控，表示該活動確實曾有人前來詢問，但因檔期問題第一時間即已回絕，且藝人方從未簽署任何合約，「對方的訂金究竟付給誰，我們完全不清楚」，對於無端被捲入風波感到相當無奈。

欣象多媒體則進一步說明，活動接洽初期即已明確告知新人，因藝人既定行程安排，該場演出存在無法成行的可能性，後續確認無法執行後，已全數退還原收取之訂金，並主動免除尾款，另基於善意提供活動費用一成作為補償。為避免事件擴大影響無辜第三方，公司也於協調過程中另行支付36萬元作為整體事件的處理結果，盼能儘速平息爭議。

目前該名新人已將爆料文章下架並表達歉意，而欣象多媒體也表示，針對後續衍生的合約與法律問題，已委由法律顧問協助處理，期盼事件早日落幕。

