王識賢遭爆放鳥婚宴演出！新人氣炸討違約金 經紀人回應：第一時間就回絕了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
男星王識賢無論在樂壇還是影視界表現都相當亮眼，近年來更因電影《角頭》系列再度走紅受到關注。不過，日前網上突然有一名網友表示，自己在婚禮前一天被王識賢取消商演，導致他的婚宴規劃整個被打亂。對此，王識賢的經紀人，同時也是他的老婆小芸回應，這場活動一開始就回絕了。
根據《鏡週刊》報導，一位網友在網路上以「在自己婚禮上遇到雷（婚禮前一天，被藝人取消商演）」為題發文。他表示，自己去年10月初向王識賢的經紀公司簽約，內容是邀請王識賢在自己1月中旬的婚宴上表演4首歌曲加拍照，預估約45分鐘，而他們也在12月底開始與王識賢經紀人討論演出的歌曲事宜。
不過，接著就被告知得知王識賢拍戲行程與婚宴撞期，過程中新人與經紀人都有持續討論解決方案，但卻在婚宴前一天才收到經紀人訊息，表示因拍戲行程提前，而無法到場，讓他們相當不滿，臨時也找不到歌手替補，且事後向經紀人求償，對方竟稱「合約沒寫取消要賠償」，最終談妥以唱酬的1成作為賠償金。
對此，王識賢經紀人回應，「這場活動確實有人來詢問，但第一個時間，我們因為檔期配合不上，所以回絕掉了！合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！我們也很想知道，到底誰讓這件事演變成這樣？」至於負責聯絡的公關公司也表示，一切都是誤會，這次的邀約藝人方從一開始就婉拒，王識賢也對此行程完全不知情，而在真相曝光後，爆料的新人也表達歉意，並將該文章下架。
