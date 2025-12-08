王識賢麗寶跨年有彩蛋 「SEVENTOEIGHT」期待煙火秀

王識賢準備更多作品讓粉絲們大飽耳福。三立提供



王識賢從去年《角頭－大橋頭》到今年《角頭－鬥陣欸》共寫下4億多票房佳績，將登上「2026包你發 麗寶跨年演唱會」的他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出，所以這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待。」

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」第二波卡司除王識賢，還有魏如萱與師弟許含光，以及「SEVENTOEIGHT」、「ARKis」、「HUR+」，今年魏如萱拿下第2座金曲歌后，談到難忘的事，她說：「今年兒子上小學了，我們2個一起適應搬家，一起適應新環境、新同學、新學校，他像個小小大人一樣，可以和我聊天還有一起去旅行，面對他長大的每1天，我都不想忘記。」

「SEVENTOEIGHT」希望可以留下來倒數。三立提供

「SEVENTOEIGHT」一起經歷了很多個第一次，他們表示：「這1年很累但很值得！2026年希望我們更好、更亮眼，被更多人看到。」也對麗寶的煙火充滿期待，JAGGER陳柏佑說：「倒數的那一刻，我想跟大家一起看煙火，迎接2026！我們也可能會在趕場的路上開直播，問一下路況，感覺有粉絲跟著我們一起趕場。」美祥M也表示：「希望我們可以留下來倒數。」

「ARKis」去年首次站上跨年舞台，鄭彫秦說：「超刺激！當時在台上跟觀眾朋友聊天，我直接大詞窮，現在回想還是覺得自己很可愛。」禾雁凱補充：「彫秦在跨年的倒數舞台上奔放自己、熱舞的樣子，我到現在還印象非常深刻，只有彫秦才能做出如此大E人的表現。」

「HUR+」去年演出結束竟是在雪山隧道裡倒數，今年是要趕2場演出，行程緊湊但充滿成就感，她們希望能表演完一起倒數看煙火，「不要再在隧道裡面倒數了」。來自蒙古的巴倫月透露已有8年沒和家人一起過新年，「希望2場演出之間的空檔，我能有時間跟家人通個電話，不過就算沒有也沒關係，因為HUR+也是我的家，和成員們在一起的時候，我會覺得自己不是1個人，心裡很幸福。」

