王輝煌浮生繪影 大墩文化中心展出

台中出身的資深藝術家王輝煌，即日起至明年1月7日於大墩文化中心大墩藝廊（一）舉辦〈浮生繪影〉個展，集結其橫跨數十年的重要創作，從早期鄉土寫生到近年油畫新作，一次呈現藝術家以畫筆記錄人生、凝視土地的創作軌跡。文化局副局長曾能汀出席展覽開幕式表示，王輝煌以不間斷的創作熱情，展現「活到老、畫到老」的生命力，是藝術與生活相互映照的最佳詮釋。

（見圖）王輝煌視界變異系列作品〈光與影〉。

文化局表示，藝術家王輝煌1944年出生，自幼即對繪畫懷抱濃厚興趣，師範學校畢業後投身教育工作，在教學之餘持續自學創作。其藝術成就亦屢獲肯定，曾獲公教美展水彩第一名並取得永久免審資格，以及中興文藝獎、南投縣美術貢獻獎等殊榮。

文化局指出，年逾八旬的王輝煌，創作腳步未曾停歇，近年更積極嘗試油畫媒材，並參與全國百號油畫大展，展現持續突破自我的創作精神。其作品不僅描繪台灣自然與人文風景，更透過細膩觀察，捕捉生活中微小而動人的光影變化，是「活到老、學到老、畫到老」的生動寫照。展覽內容涵蓋旅行速寫、鄉土寫生、異國風景及日常物件等主題，呈現藝術家對光影與構圖的敏銳感受。