王輝煌〈浮生繪影〉大墩文化中心展出 細筆描繪80年人生光影

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中出身的資深藝術家王輝煌，即日起至明年1月7日於大墩文化中心大墩藝廊舉辦〈浮生繪影〉個展，集結其橫跨數十年的重要創作，從早期鄉土寫生到近年油畫新作，一次呈現藝術家以畫筆記錄人生、凝視土地的創作軌跡。展覽今（20）日舉辦開幕式，文化局副局長曾能汀出席表示，王輝煌以不間斷的創作熱情，展現「活到老、畫到老」的生命力，是藝術與生活相互映照的最佳詮釋。

王輝煌油彩作品〈浮光幻影〉。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化局表示，藝術家王輝煌1944年出生，自幼即對繪畫懷抱濃厚興趣，師範學校畢業後投身教育工作，在教學之餘持續自學創作。雖未受正規美術訓練，他憑藉長年臨摹、觀展與反覆實作，逐步發展出獨具風格的水彩語言，題材多取自田園農舍、河川樹影等生活風景，畫面色調溫潤、筆觸細膩，流露質樸而內斂的美感。其藝術成就亦屢獲肯定，曾獲公教美展水彩第一名並取得永久免審資格，以及中興文藝獎、南投縣美術貢獻獎等殊榮。

今20日開幕活動大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

文化局指出，年逾八旬的王輝煌，創作腳步未曾停歇，近年更積極嘗試油畫媒材，並參與全國百號油畫大展，展現持續突破自我的創作精神。其作品不僅描繪台灣自然與人文風景，更透過細膩觀察，捕捉生活中微小而動人的光影變化，是「活到老、學到老、畫到老」的生動寫照。

王輝煌個展今20日起盛大開展。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此次展覽內容涵蓋旅行速寫、鄉土寫生、異國風景及日常物件等主題，呈現藝術家對光影與構圖的敏銳感受。其中「聚」系列源自生活觀察，將水果攤、建材行中物件堆疊的畫面，轉化為帶有幽默感的視覺語彙；「視界變異」系列則記錄透過玻璃磚牆觀看世界時，因折射而產生的特殊景象，在具象與抽象之間展現獨特律動。王輝煌也分享，透過持續創作，讓他至今仍能在生活中不斷「發現美」。