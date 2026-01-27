王道銀月薪7萬、百萬年薪招募儲備幹部 清寒學子優先錄用

王道銀行2026年儲備幹部計畫(MA Program)開跑。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀行(O-Bank，2897)宣布2026年儲備幹部計畫(MA Program)開跑，開放大學以上應屆畢業生或2年以下工作經驗者報名，王道銀開出新台幣7萬元月薪，加計年終獎金年薪將可逾百萬。由於王道銀為國際B型企業成員，儲備幹部計畫結合永續理念，只要持低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭證明的學子，可額外加分，優先錄用。

王道銀行表示，儲備幹部計畫宗旨為培育企業金融、數位金融、金融市場、營運管理、策略發展、企業永續六大核心領域的全能型人才，培訓計畫為期2年，儲備幹部將經歷橫跨銀行前、中、後台的輪調實習，並可獲得多位副總級導師親自領航，2年培訓中有機會獲得2次晉升機會，並於通過培訓考核後依個人專長與興趣分發至相關單位。

王道銀行集團近年積極海外拓點，2025年分別成立雪梨辦事處及新加坡創投子公司，通過完整培訓且表現優異的儲備幹部有機會前進海外歷練；而王道銀行未來也將積極擘畫Web 3.0、虛擬資產等商機，儲備幹部能親身參與銀行數位轉型與金融創新的過程。

王道銀行2026年儲備幹部計畫採線上徵件，即日起至3月31日止，受理大學以上應屆畢業生或2年以下工作經驗者投遞履歷，不限科系，須具備多益(TOEIC)成績800分以上同級之外語能力。

