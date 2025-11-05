王道銀法說會》前三季淨賺26.29億元 澳洲辦事處力拚18個月升格子行

王道銀5日召開「2025年第三季線上法人說明會」。（圖片來源／信傳媒編輯部）

王道銀行（2897）今（5）日召開「2025年第三季線上法人說明會」，公布今年（114 年）前三季合併稅後淨利 26.29 億元，較去年同期減少約 15%，每股盈餘（EPS）0.53 元，低於去年的 0.78 元，衰退逾三成；截至 9 月底，每股淨值 14.35 元。

公司說明，主要受美國關稅政策不確定性、新台幣升值及匯率波動影響，今年採取較嚴謹的放款策略，加上去年同期包含香港分行一次性兌換利益，基期偏高，致使本業獲利表現受壓。

會中，在法人關注在美國對等關稅政策對王道銀企金授信資產品質與信用成本的潛在影響；對此，王道銀表示，目前可能受關稅影響的授信餘額占比不到整體授信的5%，客戶營運仍屬正常，對整體獲利衝擊有限。

另一方面，澳洲雪梨代表人辦事處3月開業，總經理李芳遠透露，目前內幕規劃18個月內拚升格子行，但因此事涉兩方主管機關，後續將加強溝通、加速推進，目前先透過 OBU 先行承作紐澳授信、培養客群。

本業獲利受關稅、匯率壓抑，較上年同期衰退19.54％

針對銀行本業，稅後淨利約11.86億元，年減近兩成。李芳遠指出，今年前三季受到美國關稅政策及匯率等市場環境影響，採取較嚴謹的放款策略，因此獲利表現受影響。

他進一步表示，銀行本業獲利較去年同期衰退19.54%，主要是因為台美利差縮減致SWAP獲利減少新台幣4.26億元，年減36%，加之去年同期獲利有包含結售香港分行1.44億美元盈餘實現兌換利益2.3億元，這兩項使淨收益較去年減少；不過，利息淨收益、其他淨收益(股利收入)均較去年同期成長。

截至今年9月底，王道銀行資本適足率為14.44%、逾放比則為0.60%、備抵呆帳覆蓋率為210.5%。李芳遠說明，逾放比偏高是因受到香港逾放單一個案影響，目前已徵提足額不動產擔保品，待順利收回後，逾放比可望大幅下降至0.14%。

法人關注美國對等關稅政策對王道銀的企金業務的資產品質、信用成本以及獲利影響。

風控長賴豊仁表示，本行一直都密切關注企業客戶受到的情況，目前盤點可能受到影響的企業授信餘額，占本行整體授信餘額不到5％，且客戶營運皆維持正常，故對王道銀影響不大。

至於轉投資事業部分，賴豊仁說，目前各轉投資公司受到關稅影響也有限，因此關稅議題對本行整體獲利影響不大，之後仍會密切關注。

華票前三季獲利成長3成，日盛台駿受陸景氣拖累陷虧損

王道銀旗下主要子公司有中華票券、美國華信銀行以及創投事業如台灣工銀科技顧問等；轉投資事業則有日盛台駿國際租賃以及北京陽光消費金融。

其中根據合併財務資訊顯示，中華票券、美國華信銀以及創投事業在稅後淨利較去年呈現正成長；在金額部分日盛台駿出現虧損。

針對日盛台駿，李芳遠說明，受中國大陸景氣影響，前三季稅後淨利出現虧損約4.4億元，但在第三季後情況已得到控制，相信之後整體業務會有好的表現。

中華票券則受惠於降息，今年資金成本降低使利息淨收益增加，且產生債票券處分利得，故前三季稅後淨利較去年同期成長30%，稅後淨利約14.12億元，EPS 1.05元。

蕭至佑表示，隨著整體市場進入降息循環，華票今年的資金成本明顯下降，對獲利帶來相當助益。同時，債券與養券利差同步改善，票券業務與資產交換業務也維持穩定成長，因此對今年、甚至明年的業務展望皆樂觀。

華信銀放款成長創近五年最大，澳洲力拚18個月升格子行

美國華信銀行前三季放款餘額成長22.90%，為近五年最高成長幅度，推升其利息淨收益，因此稅後淨利較去年同期成長10.43%，約960萬美金，EPS 0.82美元。

策略長蕭至佑補充，因放款穩定增長，華信獲利今年表現比過往好，同時在美國優先政策主軸之下，對於帶動美國本土投資跟消費信心、就業市場穩定都有大助益，因此也樂觀看待美國市場，預期華信銀在兼顧風險的前提之下，會持續開拓客源、提升放款業務的動能，以追求更佳的獲利表現。

王道銀在美國已有美國華信銀行子行，而澳洲雪梨代表人辦事處也已在今年3月開業，媒體關注正式升格為澳洲子行的時程安排。

對此，李芳遠回應，希望能在最短時間內完成升格，內部規劃時程約 18 個月，不過相關程序牽涉台、澳兩地主管機關，後續將加強溝通、加速推進。他並透露，在升格作業啟動的同時，已著手布局當地業務，先透過 OBU（國際金融業務分行） 在澳洲進行放款作業、熟悉市場環境，以利未來升格後能迅速建立放款基盤。

