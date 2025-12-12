王道銀美國子行資產破10億美元 駱怡君：明年推輕資本業務

【記者許麗珍／台北報導】王道銀行董事長駱怡君指出，今年海外布局傳捷報，美國子行資產正式加入「10億美元俱樂部」；澳洲辦事處2027年將升格分行；今年雖因轉投資事業對獲利帶來衝擊，王道選擇「站穩腳跟」，明年經營「小心謹慎」為主軸，持續強化輕資本與海外布局。

王道銀行昨晚舉行2025「Light Up O Night」耶誕點燈祈福與音樂會，王道銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明、前副總統蕭萬長、駱怡君、總經理李芳遠均親自出席。駱怡君並於活動後受訪。

根據王道銀先前公告財務，前11月自結合併稅後純益新台幣30.33億元、年減13%，每股稅後盈餘（EPS）0.6元，反映銀行獲利狀況的個體稅後純益17.95億元、年減近30%。

獲利下滑原因部分，駱怡君分析有三項原因，首先，持股41.64%的日盛台駿國際租賃，因受到中國大陸景氣不佳影響，風險控管優先、不積極衝刺業務，導致轉投資獲利衰退；其次，香港分行部分企業授信戶，受到中國大陸經濟疲弱影響出現呆帳，王道選擇「站穩腳跟」，不會賤賣放貸擔保品；最後，台灣市場隨著美國降息，Swap收益不如去年。

駱怡君表示，銀行本業上多項耕耘許久的業務，例如財富管理、中型市場企業（MME）與消費金融業務等，都有穩定的成長。她表示今年海外事業拓展，包括創投子公司在新加坡設立、澳洲雪梨代表人辦事處正式開業，均依計畫進行，希望可以拓展海外市場；美國子行華信銀行，在總經理李芳遠接任華信銀行董事長後，今年無論在業務開拓還是獲利上，都持續成長與進步。未來期望藉由集團拓展各項事業版圖，為集團未來長遠發展注入新氣象。

王道銀行今年獲利衰退約3成，股東們關切是否影響明年股利發放，對此駱怡君表示，股利分配需經董事會討論，她無法直接承諾，但會「綜合考量」兼顧保護股東權益、避免股利有太大變動外，同時也能反映獲利狀況及公司保留盈餘需求。

海外市場布局方面，駱怡君表示王道銀行布局已見成效，尤其美國子行，在關稅戰前即提早部署，派任總經理李芳遠擔任華信子行董事長，該子行今年資產已成功突破10億美元大關，正式加入「10 億俱樂部」；澳洲代表人辦事處已開業，正積極準備升格分行，希望最快於2027年達成。新加坡則透過創投子公司拓展人脈，積極探討與當地 FinTech 公司合作方向，未來期望藉由各項事業版圖為集團未來長遠發展注入新氣象。

媒體關切金融業併購議題，駱怡君表示「我們一直保持著開放的心態，不管是人家來找我們、我們找人家，都不排除可能性。」她強調充實好自己的體質才是最根本的，也才有本錢來談合併。

針對明年大環境景氣，駱怡君指出持審慎樂觀態度，她認為中國大陸經濟可能已接近谷底，整理後有望往上走，她也勉勵同仁「明年還是要小心謹慎，但要更有創意的發展。」

