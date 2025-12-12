王道銀耶誕點燈 駱怡君：明年衝輕資本業務，拚FinTech、AI

王道商業銀行今（12）日晚間舉辦耶誕點燈祈福與音樂會，董事長駱怡君與媒體聯訪時表示，王道銀的資本相對較少，明年目標為如何在有限資本下能較今年有更好表現，「所以明年更大的著重點會在輕資本這一塊上面，這是一個主要奮鬥的目標。」

駱怡君說：「王道銀行整個的數位轉型，包含整個的穩定幣、整個AI相關的一些東西，希望我們的團隊可以更積極的做一些服務出來。」

駱怡君說，用輕資本方式發揮銀行特長需要時間，她不久前才帶領一個大的團隊到新加坡參加一個很大的FinTech論壇，不是只有業務單位去，而是把王道銀的法務、IT、風控、業務單位相關及策略部門的人全都帶去，因為發展新業務需要讓全體員工都有同樣的共識。

受中國景氣拖累，今年獲利衰退較大

王道銀今年前11月稅後純益17.95億元、年減29.7%，累計每股稅後純益（EPS）為0.6元。據駱怡君分析，今年獲利衰退幅度較大，要原因有三。首先，該行持股41.64%的日盛台駿國際租賃受中國景氣欠佳影響，以及風險控管優先、不衝刺業務，以致獲利衰退較大。

其次，王道銀香港分行因企業授信戶受中國經濟疲弱影響有一些呆帳，但銀行不想賤賣擔保品；第三，台灣市場部分，隨著美國持續降息，今年的Swap收益不如去年。駱怡君說，明年業務經營要小心謹慎。

王道銀行董事長駱怡君10日於耶誕點燈儀式致詞。（王道銀行提供）

​ 美國子行表現良好，躋身 10 億美元行列

雖然中國與香港市場的業績不如預期，但美國市場方面，駱怡君說，王道銀透過IBT控股公司持股91.78%的美國華信銀行，在王道銀行總經理李芳遠擔任美國子行董座、親自督軍下，今年無論在業務開拓還是獲利都持續成長與進步，資產規模已突破10億美元，邁向新里程。

王道銀今年全數配發現金股利0.5元，媒體問明年股利金額是否同幅度反映今年獲利衰退？駱怡君說，會綜合考量股息殖利率、現金股利與EPS等指標，需要經過董事會做更縝密的討論。

駱怡君致詞時說，王道銀今年獲得外界諸多肯定，包括獲金管會評選為2025年金融友善服務標竿示範銀行，並取得多項指標性的國際ESG評鑑佳績，其中在晨星集團（Morningstar）的Sustainalytics以及富時羅素（FTSE Russell）的ESG評鑑中，不僅為全台金融業第一名，更為全台上市公司第一名。會繼續努力，讓王道銀「利他圓己」的精神發揚光大。

