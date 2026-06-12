王道銀股東會》完成董事改選 12席變9席、駱怡君有望續任董座

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

王道商業銀行今（12）日舉行股東常會改選董事，整體董事員額從原本12席減至9席，獲選的新任董事均為既有面孔，其中，現任董事長駱怡君有望於股東會後的新一屆董事會中獲得推選，續任王道銀行董座。

王道銀行發布新聞稿指出，今日召開股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發普通股每股0.52元現金股利、特別股每股0.54元現金股利，股東常會亦完成第十屆董事改選，新任董事共計9席，包含4席獨立董事。

成員多元、專業，女性占1/3

當選王道銀行第十屆董事者，分別為：駱怡君、怡昌投資代表人駱錦明、台軒投資代表人林坤正、李榮慶、台雅投資代表人陳俊仁；獨立董事則由胡富雄、林鴻光、江威娜、王傳芬擔任。其中，駱怡君、江威娜、王傳芬為女性，董事會成員中女性占比達三分之一。

廣告 廣告

新聞稿提到，王道銀行第十屆董事當選名單，共有6席自然人董事，皆具備豐富的金融與專業經驗：駱怡君為現任王道銀行董事長、李榮慶為現任亨通機械總經理，胡富雄曾任合作金庫證券董事長及財團法人金融聯合徵信中心董事長、林鴻光曾任安永聯合會計師事務所所長、江威娜曾任永豐商業銀行總經理、王傳芬為現任宏鑑法律事務所合夥律師。王道銀行將在前述專業、多元的董事會帶領下，致力追求卓越的經營佳績。

通過配發0.52元現金股利

王道銀行2025年每股稅後純益（EPS）為新台幣0.61元，個體財務報表之稅後純益為新台幣18億3066萬6282元，乙種特別股將按發行價格之年率4.5%配發每股0.54元現金股利，普通股每股將配發0.52元現金股利。

新聞稿提到，除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在台灣證券交易所「2025年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任。

在惠譽信評最新公布的報告中，2026年王道銀行再次獲得國際長期信用評等「BBB」、國內長期信用評等「A+(twn)」與評等展望「穩定」，為投資等級信用評等表現，彰顯王道銀行於業務發展、資產品質、獲利能力、風險控管、資金流動性等多面向的穩健表現。

更多風傳媒報導

