王道銀行獲Trust Award多元信託創新獎肯定

▲內政部主秘黃駿逸（左）頒獎予王道銀行林一鋒執行副總林一鋒（右）。

王道銀行（O-Bank）積極響應金管會信託2.0推動計畫，秉持創新精神持續發展與推動信託資產管理模式，今年再次獲得「Trust Award多元信託創新獎」肯定，以「樂活健康高年級聚樂部」國有土地地上權銀髮住宅飯店開發信託案，獲得「不動產管理運用信託」類「最佳不動產管理信託創新獎-金質獎」。

王道銀行此次獲獎的「樂活健康高年級聚樂部」國有土地地上權銀髮住宅飯店開發信託，奠基於信託2.0計畫中針對高齡化社會與退休準備的服務理念，由王道銀行擔任信託受託機構，透過創新的地上權開發信託架構，結合並善用國有非公用土地地上權，開發兼具飯店式管理、居家舒適及具有綠建築標章的建案，並結合醫療、身心靈活動、社交互動與專業照護等，打造符合樂活、健康與居住需求之高齡住宅飯店，不但有助於活化國有資產、實現資產價值最大化，亦能提升高齡安養之社會效益。

王道銀行表示，去年首度參加「Trust Award多元信託創新獎」評選即獲得「最佳不動產管理信託創新獎-優質獎」，很榮幸今年再獲得金質獎肯定。未來本行將秉持「利他圓己」的企業精神，持續推動與深化信託業務，並推出更多有益社會和環境的創新金融產品與服務。