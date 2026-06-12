王道銀行股東會配息0.52元 完成董事改選
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[NOWNEWS今日新聞] 王道銀行今（12）日召開股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，普通股每股配發0.52元現金股利、特別股每股新台幣0.54元現金股利。此外，股東常會也完成第10屆董事改選。
王道銀行2025年每股盈餘（EPS）為0.61元，個體財務報表的稅後淨利為18億3066萬6282元；加計期初未分配盈餘新台幣27億5147萬5228元，以及當期未分配盈餘調整項目後，提列法定盈餘公積新台幣5億2656萬5828元，並加計依證交法第41條提列的迴轉法定特別盈餘公積、金融科技教育訓練的迴轉法定特別盈餘公積後，可分配盈餘共計52億7430萬3987元，乙種特別股將按發行價格的年率4.5%，配發每股新台幣0.54元現金股利，普通股每股將配發新台幣0.52元現金股利。
依據王道銀行2026年2月底已發行流通在外乙種特別股股份250000000股及普通股股份2782418878股計算，乙種特別股現金股利共計1億3500萬0000元，普通股現金股利共計14億4685萬7817元；依照上述現金股利進行分配後，期末未分配盈餘為新台幣36億9244萬6170元。
此外，王道銀行這次股東常會亦進行第10屆董事改選，選出9席新任董事，其中包含4席獨立董事。第10屆董事分別為：駱怡君、怡昌投資公司代表人駱錦明、台軒投資公司代表人林坤正、李榮慶、台雅投資公司代表人陳俊仁，獨立董事則由胡富雄、林鴻光、江威娜與王傳芬擔任。
王道銀行第10屆董事當選名單中，共有6席自然人董事，皆具備豐富的金融與專業經驗：駱怡君為現任王道銀行董事長，李榮慶則是現任亨通機械公司總經理，胡富雄獨董曾任合金證券董事長及金融聯合徵信中心董事長，林鴻光獨董曾任安永聯合會計師事務所所長，江威娜獨董曾任永豐銀行總經理、永豐金控數位科技長及營運長、萬事達卡國際組織資深副總裁及台灣區總經理，王傳芬獨董現任宏鑑法律事務所合夥律師。
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