王道銀行邀林襄化身應援長 宣導防詐杜絕金融詐騙

▲王道銀行法務暨法遵處副總趙秋玲（右）與一日全民防詐應援長林襄宣導防詐。

王道銀行（O-Bank）為提升民眾的金融防詐意識，今（21）於桃園分行舉辦「錢的事，襄（想）一下再行動」防詐宣導活動，強調防詐五不原則「不急、不怕、不貪、不給、不轉」，期能協助民眾加強防詐意識，透過防詐五不原則辨識並杜絕任何潛在的金融詐騙風險；此外，王道銀行現場更模擬常見的金融詐騙情境，並邀請啦啦隊女神林襄擔任王道銀行「全民防詐應援長」，偕同現場民眾從遊戲互動中掌握防範金融詐騙的關鍵行動守則。

有鑑於民眾面對不斷翻新的金融詐騙手法，多會感到防不勝防或不知所措，甚至在關鍵時刻可能因一時恐慌或貪念而落入詐騙圈套，王道銀行今特別宣導防詐五不原則「不急、不怕、不貪、不給、不轉」，幫助民眾掌握防詐關鍵心法。第一原則「不急」，若接獲通知需要個人立即完成各項指定金融交易時，先停下來，保持冷靜不著急；第二原則「不怕」，接獲自稱銀行、檢警與公部門來電提及個人金融帳戶有問題時，不必慌張害怕；第三原則為「不貪」，看到保證獲利或高報酬等投資廣告時，千萬不要貪心；第四原則「不給」，即強調不給他人包括金融卡卡號在內的任何敏感個資；第五原則「不轉」，是民眾防詐最後也是最關鍵的一道關卡，若遇到任何操作ATM、轉帳的要求時，千萬不要照做。

王道銀行更邀請林襄擔任「全民防詐應援長」，和民眾一同體驗各種常見的金融詐騙情境，包括假銀行客服來電誘導操作ATM、要求點擊連結與輸入卡號的詐騙簡訊、以投資之名要求轉帳的詐騙社群帳號、接獲親友以社群帳號傳訊息借錢、誘導轉帳的假中獎通知、接獲佯裝公部門或檢警來電要求匯款等。王道銀行呼籲民眾，當心中產生任何金融詐騙疑慮或不確定性時，第一時間就要主動撥打165反詐騙諮詢專線。此外，王道銀行也向現場民眾宣導，當遇到任何涉及個人財產的事情時，都應該要多想一下再行動，只要多一分警覺、多問一句話、多思考一下及多查證一次，就有機會成功為自己守住個人辛苦所累積的財富。