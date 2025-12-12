王道銀：中國轉投資事業衝擊獲利 明年推輕資本業務

（中央社記者呂晏慈台北12日電）王道銀行董事長駱怡君今天指出，今年因轉投資事業對獲利帶來了一點衝擊，但銀行財管、中型市場企業、消金業務都穩定成長，明年將以輕資本發揮銀行特長，發展FinTech、人工智慧（AI）等服務。

王道銀行今天舉行2025「Light Up O Night」耶誕點燈祈福與音樂會，王道銀行創辦人暨榮譽董事長駱錦明、前副總統蕭萬長、駱怡君、總經理李芳遠親自出席。

根據王道銀先前公告財務績效表現，前11月自結合併稅後純益新台幣30.33億元、年減13%，每股稅後盈餘（EPS）0.6元，反映銀行獲利狀況的個體稅後純益17.95億元、年減近30%。

廣告 廣告

駱怡君說明，獲利衰退主因為轉投資事業主要發展市場在中國，受當地經濟衰退影響，對獲利帶來了一點衝擊。不過，在銀行本業上多項耕耘許久的業務如財富管理、中型市場企業（MME）與消費金融業務等，都有穩定的成長。

駱怡君表示，經過今年一整年洗禮，王道銀訂立明年目標，要在有限資本額下爭取更好的表現，將著墨以輕資本發揮銀行特長，同時推動業務轉型，積極發展FinTech、AI等服務。

至於明年股利是否會反映獲利衰退幅度，駱怡君表示，董事會將進行縝密討論，並做綜合考量，她也勉勵大家，今年最後半個月儘量衝，讓年底的數字更好看一點。

海外事業拓展方面，駱怡君說，包括創投子公司在新加坡的設立與澳洲雪梨代表人辦事處正式開業，都按照計畫進行，現正積極準備在澳洲設立分行，目標2027年完成。

展望明年經濟前景，駱怡君表示，王道銀的目標就是小心謹慎、同時也要有創意發展，將強化美國子行華信銀行發展，尤其在李芳遠接任華信銀行董事長後，今年無論在業務開拓還是獲利都持續成長，美國子行資產已達10億美元。

提及中國經濟前景，駱怡君說，今年可能已經偏向谷底，明年將有機會整理、往上升，而美中在衛星、無人機、AI等領域競爭，勢必會帶動更多新機會出現。

此外，面對近期台灣金融業併購案例頻傳，駱怡君表示，最近比較多大型金控、銀行與壽險業之間的合併案例，基本上王道銀一直保持開放心態，不管是別人來找或找別人，都不排除這個可能性，但最根本的還是自己要先做好、充實自身體質，「要不然我們拿什麼去買人家？我們拿什麼去併人家呢？」（編輯：楊蘭軒）1141212