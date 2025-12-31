王道O! Range卡新登場 悠遊付月級挑戰全升級

行動支付與數位金融回饋戰在2026年前夕全面升溫。王道銀行推出全新O! Range簽帳金融卡，鎖定外送、售票、影音、旅遊等4大生活通路及行動支付，最高回饋12.8%；悠遊卡公司自明(2026)年起，全面升級悠遊付「月級挑戰」，依會員等級提供單筆最高5%回饋，白金會員再抽1萬點捷運點數；一卡通公司iPASS MONEY服務移轉最後倒數，祭出總價值1,000萬元一卡通綠點，並加碼抽「台積電股票1張等值儲值金」。

王道銀行O! Range卡主打「跨支付、跨通路」設計，即日起至明年6月30日止，只要卡友當月於王道銀行新台幣活存帳戶存款餘額達10萬元以上，以O! Range卡綁定Apple Pay或LINE Pay消費，並於指定通路刷卡，可享額外2.8%現金回饋；加計原本1%基本優惠，單筆交易可獲3.8%好康。

王道銀行指出，O! Range卡加碼回饋涵蓋4大類通路，其中外送類包含foodpanda、Uber Eats；售票類涵蓋拓元售票、KKTIX、OPENTIX兩廳院、年代售票、udn售票網等；影音類為Netflix、Spotify；旅遊類則納入Klook、KKday。Apple Pay、LINE Pay與外送類通路合計，每人每月加碼上限500元；售票、影音與旅遊3類合計，每人每月加碼回饋最多500元，但3類消費不得再疊加其他行動支付加碼優惠。

新戶自即日起至明年3月31日，首次成功開立王道銀行帳戶並申辦O! Range卡，於核卡後60天內以O! Range卡綁定Apple Pay或LINE Pay進行一般消費，可再享額外5%現金回饋，每人上限500元，限量5,000名。

此外，首次綁定LINE Pay當月完成登錄並消費，再加碼4%好康，每人每月上限100元。3項優惠加總，新戶最高可賺12.8%。另針對刷卡滿額者，凡核卡後45天內累積一般交易達8,000元，即可帶走限量O! Range Glow 20吋行李箱。

電子支付方面，悠遊卡公司宣布，自元旦02:00起至4月1日01:59止，「月級挑戰」全面升級為銀級、金級、白金3級會員制度。會員於前一個月達成指定條件，次月即可享有對應回饋，其中銀級須完成3筆交易、金級須有10筆交易且累滿5,000元、白金會員則須20筆交易且累積消費達1萬元。

回饋內容方面，當月白金會員使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，能拿到3%回饋金，金級為2.5%、銀級為2%；每逢週五會員日再通通加碼2%，白金會員單筆消費最高可領到5%。各級會員每月回饋上限分別為150元、200元、300元。並提供免費提領次數，白金會員每月最高10次免費提領，每月還可參加抽獎，將抽出3名幸運得主，各贈1萬點捷運點數。

至於一卡通，隨著iPASS MONEY電支服務即將全面移轉至獨立APP，一卡通公司強調，用戶原有的帳戶餘額、轉帳、繳費與結帳功能將完整保留。為鼓勵用戶提前下載並啟用新APP，自即日起至明年2月22日，舉辦「好運轉轉樂」活動，透過APP按照指定轉帳方式，每完成一筆不限金額轉帳，即可獲得1次抽獎機會，活動期間每人最高可累積30次，總獎額達1,000萬一卡通綠點，單次最高可中888點。

同時，只要在「常用轉帳清單」中儲存3位以上LINE好友並完成指定轉帳，即有機會抽中「台積電股票1張等值iPASS MONEY儲值金」；活動期間內持iPASS MONEY累積消費每滿100元，可再享有1次抽獎機會，且抽獎次數無上限。

