王醒之表態不參選 基隆市長藍綠對決

賴清德總統表姪、基隆市議會議長童子瑋將獲民進黨提名參選基隆市長，基隆市長謝國樑去年即表態爭取連任，由於民眾黨與國民黨「藍白合」不派人參選，外界關注對基隆政壇有不小影響力的無黨籍前議員王醒之動態。王醒之23日表示，他不會參選市長，將專注輔選子弟兵、議員陳冠羽及陳冠羽辦公室主任拔耐．茹妮老王兩人勝選，並以「議題政治」就《財劃法》、第四天然氣接收站、基隆港市發展等議題，要求藍綠候選人表態，確立明年基隆市長將會是「藍綠對決」態勢。

明年基隆市長選戰，藍綠人選大致底定，藍營由謝國樑爭取連任，綠營將提名童子瑋角逐，由於藍白在基隆採合作模式，外界關注有不小影響力的王醒之是否繼去年參選立委後，明年再挑戰市長選舉。

王醒之昨表態指出，他不會參選基隆市長，目前心力會放在全力輔選陳冠羽和拔耐．茹妮老王，將兩人都送入議會。他強調，拔耐．茹妮老王上次選舉在平地原住民選區與勝選的議員陳明建僅差300多票，繼續努力很有機會。

他說，台灣政治已經陷入「同溫層運動」，只剩下選邊站的對抗，像目前憲政僵局就是例子，接下來藍白提出彈劾後，民眾會開始發現主流政治將造成「乾耗」危機，進而質疑「顏色政治」是否還能夠讓民眾生活更好。

王醒之強調，他會力推「議題政治」，包括港市之間關係、基隆港未來發展、四接及《財劃法》議題。他舉例說，像是基隆要發展港市經濟，但是卻放了四接在旁邊，本身就是充滿矛盾，還有《財劃法》爭議，未來市長候選人應明確說明會如何解決、到底要聽「黨意」還是「民意」？