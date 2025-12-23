王金平強調「柯志恩才代表國民黨」 黃暐瀚曝藍營警訊：沒邀鄭麗文不是重點

從政50年的前立法院長王金平於21日舉辦感恩餐會，民進黨高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩等藍綠大咖都受邀出席，不過大眾也發現，國民黨主席鄭麗文並未受邀，王金平甚至在受訪時主動表態「柯志恩才代表國民黨」；資深媒體人黃暐瀚認為，這是藍營很重要的一個觀察焦點。

「重點還不在王金平沒邀鄭麗文」，黃暐瀚透過臉書指出，重點在王金平未邀請鄭麗文的同時，還在餐會現場自己講出來，並進一步強調「柯志恩才是代表國民黨」。

黃暐瀚指出，被控在2024年總統大選前涉入中國介選案，遭檢方依《反滲透法》等罪嫌起訴的前立委張顯耀，是否將獲得鄭麗文認可、接任第5位副主席，甚至當南部智庫執行長，要督導2026南高屏選情，雖仍待國民黨中央揭曉答案，但藍營議員在餐會上表達的疑慮「應該是真的」。

國民黨高雄市議員陸淑美坦言，怕張顯耀共諜官司會讓綠營有「抹紅」的操作空間，導致地方選情受到影響；國民黨高雄市議員陳麗娜也指出，南部整體的布局在選戰時就會受到考驗，喊話黨中央應該詳細的了解地方的需求，對人選的部分可以再做逐步的調整。

