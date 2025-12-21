王金平從政50年感恩餐會 自認不虛半世紀來的付出

王金平從政半世紀感恩餐會在高雄漢神巨蛋登場。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 前立法院長王金平從政半世紀，感恩餐會21日冬至在高雄漢神巨蛋登場，邀請鄉親共襄盛舉，活動以「金聲玉振和兩岸 平心從政五十年」為主軸，由王金平從政50年感恩餐會籌備會主任委員吳榮彬等人發起，以最真摯方式致敬這位南台灣重要政治人物。此次感恩餐會不僅是地方人士對王金平50年奉獻的致敬，更象徵他跨越政黨、世代的影響力，寫下南台灣政治史深刻一章。

吳榮彬表示，王金平投入公共服務50年，從地方建設、國家重大法案到社會安定皆有深遠貢獻，因此促成這場別具意義的聚會。與會者除了王金平重要的支持者及夫人陳彩蓮外，包含前高雄縣27鄉鎮市的地方樁腳、白派長老與第二代代表等，場面溫馨盛大。

為表達感謝，籌備處特別準備限量鶯歌磁「敬杯」及「不忘初心、五十年一瞬」紀念小冊致贈與會者。餐會由中華民國農會理事長蕭漢俊與梁校長共同主持，高雄市長陳其邁亦到場致詞，回憶與王金平在立法院共事的經驗，並推崇他一路走來謙和、包容，不分藍綠，是立法院與高雄、台灣社會的公道伯，318事件扛住壓力、調和鼎鼐、和平落幕，「王院長功不可沒。」陳其邁說，馬王政爭，國民黨一度想開除王的黨籍，王非常吞忍，考慮國家穩定與憲政體制，從王身上學到很多。包含鎮國民黨立委柯志恩，以及有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩也都到場。

王金平受訪時表示，半世紀匆匆過去了，回首也覺得不虛50年來的付出，為國家制定很多相關的法律、制度，解決很多國家的問題，這一生應該還算是過得豐富，希望大家為了國家政局安定和諧，以及兩岸和平共同向前努力。至於憲法法庭19日宣判《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，但將拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，僅5位大法官作成裁判，引發高度爭議，王金平則回應，這見仁見智，今天暫時不談這個。

王金平自1975年以19萬4444票當選增額立委起步，在高雄縣即獲近16萬票支持。國會任期長達44年，締造世界紀錄，期間歷經6任總統、23任行政院長及五院多位院長。他擔任立法院長17年，推動超過3500項重要法案，包括全民健保、高鐵預算等重大民生政策，始終以「守中道、行正道、求和諧」為問政核心，不動用警察權的主持風格也成為立院一段佳話。

不過，「馬王政爭」與「太陽花學運」也成為他從政生涯的重要轉折。馬英九在回憶錄中稱此事件為「九月風暴」，而王金平在今年出版的紀念小冊則以「九月風雲」重新詮釋歷史，淡化當年緊張氛圍，紀念冊由前立法院參事王耀德撰寫，對黨主席選舉與九月風雲皆有細緻描繪，展現王金平雖已放淡心結，但仍希望替歷史留下真實紀錄。





王金平(左三)舉辦從政半世紀感恩餐會，老友出席相見歡。 圖：孫家銘攝

王金平在「不忘初心、五十年一瞬」紀念小冊上簽名。 圖：孫家銘攝