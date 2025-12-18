王金平從政50年新自傳 親筆直球對決馬英九：他5次錯失解決太陽花機會
立法院前院長王金平將在本月21日於高雄漢神巨蛋舉辦從政50周年感恩餐會，屆時會有一本頁數多達300多頁的自傳「小冊」，作為伴手禮贈送給大家，這本名為《不忘初心、五十年一瞬》自傳有別於過去「橋」是為了選舉而來，更多是要還原政治的真相；像是書中花了大篇幅寫的太陽花學運，書中就直接寫道，王金平認為馬英九錯失了5大解決事件的機會，也稱自己知道學生就是「王牌」，只要學生還在立院他就有機會折衝協調，太陽花學運最終能解決，就賴王金平的政治智慧。
王金平從政50周年感恩餐會，席開168桌，場面十分浩大，自傳書中寫道，五十年一瞬，回首前塵，嘆時光不再，心存萬千感慨，惟堪告慰者，無愧我心；政壇五十年，感恩到永遠，這是王金平不忘初心的報告；對於未來的台灣政治，王金平仍心係兩岸，活動的主軸會是王金平親手題字的「金聲玉振和兩岸、平心從政五十年」。
而在王金平的新自傳書中寫道，《不忘初心、五十年一瞬》一書，從最早的5百多頁到3百多頁，濃縮到不到3百頁的小冊，才有辦法問世；據了解，王金平雖然已經提供了更多的政壇秘辛，但卻還不願意正式對外揭露這些歷史材料。
在書中也提及了影響國民黨黨運最為重大的兩個事件，分別是馬王政爭（後稱九月風雲）以及太陽花學運，在九月風雲篇幅中，開頭王金平直面馬英九，稱九月風雲絕對是王金平從政最大劫數，發動人馬英九在5年後發表新書《八年執政回憶錄》，敘述了許多從馬英九角度出發的視角，執筆人是現任國民黨副主席蕭旭岑，他有心化解馬王間的嫌隙，例如特意由馬說出王不是「藍皮綠骨」，兩人都認同中華民國，也肯定王對立法院的貢獻。
但王金平在《不忘初心、五十年一瞬》一書中對馬英九自傳並沒有多做辯解，為了還原這個歷史公案的原委，有別於《橋》的口述歷史，而是用編年體的方式完整記錄此事件。
到了太陽花學運的章節，同樣用編年體方式來說明這一重大歷史時刻，只是到了後記中，有更詳細的說明，為何王金平當年會採取相關行動。比如王金平一開始就打定主意不會驅離學生，而是用溝通方式處理；為何一開始沒有處理空間，因為學生將矛頭對準馬英九，並將馬王看為一夥，只是互相拖延踢皮球，讓王沒有處理的空間與角色。
書中也說到，由於4月5日深夜傳出警察即將動手，王金平才決定主動出擊，不再任人宰割；書中提及，台灣已經經過許多抗爭活動，沒有一個活動能夠無限期下去，太陽花學運亦然，因此只是如何退場而已，王金平是在府院與學生僵持之際，適時出手。
書中更直指馬英九錯失5次（解決學運）機會，第一、0318凌晨群眾尚未聚集之初，可以和平攻堅，順利驅離難度不高；第二、0321如果要驅離，從治安角度，可以由行政部門主動排除；第三、0322學生要求馬英九對話，馬英九不出場，卻派江宜樺（時任行政院長）應付；第四，0323馬英九召開中外記者會，惟會中竟對學生訴求毫無回應；最後一點，0324學生進攻行政院，江宜樺可以採取軟調，再次與學生對話，不此之圖，卻任由警察施暴。
太陽花學運的最後一段，書中寫道，王金平心裏很清楚，學生絕對是他的「王牌」，只要學生還在立法院，他就有機會折衝處理，但要如何讓學生還在立院卻能夠離開議場，讓國會運作，真考驗智慧，王金平是擺盪在馬英九、民進黨與學生之間，太陽花學運最終解決，就賴王金平的睿智。
