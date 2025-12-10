王金平從政50年溫暖謝鄉親 21日高雄漢神巨蛋168桌感恩餐會

▲籌備會21日168桌感謝王金平，現場將贈送鶯歌特製限量「敬杯」與《不忘初心、五十年一瞬》紀念小冊，象徵一路相伴、共同見證政治歲月。

前立法院長王金平從政半世紀，地方人士將於12月21日（冬至）在高雄漢神巨蛋舉辦「從政50年感恩餐會」，以168桌規模齊聚鄉親與政壇好友，共同向這位南台灣重量級政治人物致敬。此活動以「金聲玉振和兩岸 平心從政五十年」為主軸，由籌備會主任委員吳榮彬與地方人士發起，以最真摯方式感謝王金平一路付出。

籌備會指出，王金平50年來推動地方建設、參與國家重大法案、維持社會安定，對台灣民主政治發展有深遠影響，因此促成這場具有歷史意義的聚會。出席者包括王金平夫人陳彩蓮、前高雄縣27鄉鎮市地方樁腳、白派長老及第二代政治代表等，預料現場將充滿溫馨與感恩氛圍。

為向支持者表達謝意，現場將贈送鶯歌特製限量「敬杯」與《不忘初心、五十年一瞬》紀念小冊，象徵一路相伴、共同見證政治歲月。餐會由中華民國農會理事長蕭漢俊與梁校長共同主持，高雄市長陳其邁將親自致詞，回憶立法院合作時光；國民黨高雄市黨部主委柯志恩也受邀出席，展現跨黨派對王金平的肯定。

自1975年以19萬4444票當選增額立委起，王金平在高雄縣即獲近16萬地方支持；其國會生涯長達44年，橫跨6任總統、23任行政院長與五院多位首長，締造國會世界紀錄。他擔任立法院長長達17年，推動超過3,500件重要法案，包括全民健保、高鐵預算等民生政策，以「守中道、行正道、求和諧」為核心，並以不動用警察權的主持風格，被視為立院典範。

在政治生涯中，「馬王政爭」與「太陽花學運」曾是重大考驗。馬英九在回憶錄中稱其為「九月風暴」，王金平則在近期出版的紀念冊中以「九月風雲」重新詮釋，希望淡化衝突、留下真實紀錄，內容由前立法院參事王耀德撰寫，細述黨主席選舉與事件內幕。

這場感恩餐會不僅是地方對王金平長期奉獻的回應，也象徵其跨越政黨、跨越世代的影響力，為南台灣政治史留下深刻篇章。