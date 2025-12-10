王金平從政50年！千人齊聚巨蛋致敬 南台灣史詩級感恩餐會震撼登場

▲半世紀傳奇！王金平感恩餐會席開168桌，巨蛋現場宛如政治殿堂。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】前立法院長王金平從政50年，感恩餐會將於12月21日冬至日在高雄漢神巨蛋登場，席開168桌，預料將匯聚上千名鄉親與政壇人士，共同向這位南台灣重量級政治人物致敬。餐會主題定調為「金聲玉振和兩岸 平心從政五十年」，由王金平從政50年感恩餐會籌備會主任委員吳榮彬等人發起，象徵半世紀問政路邁入重要里程碑。

籌備會指出，王金平自投身公共事務以來，無論地方建設、國家重大法案或社會安定，都留下深刻足跡，因此促成此次別具意義的聚會。出席者包含王金平夫人陳彩蓮、前高雄縣27鄉鎮市地方樁腳、白派長老與第二代代表等，預料現場將呈現難得的跨世代、跨陣營溫馨景象。

為感謝長年支持，籌備處特別製作鶯歌瓷「敬杯」與「不忘初心、五十年一瞬」紀念小冊贈與與會者。餐會將由中華民國農會理事長蕭漢俊與梁校長共同主持；高雄市長陳其邁也將出席致詞，回憶過往在立法院同事時光。國民黨高雄市黨部主委柯志恩亦受邀到場，展現跨陣營對王金平的肯定。

王金平自1975年以19萬4444票當選增額立委起步，在高雄縣以近16萬票深獲支持，於國會服務長達44年，期間歷經6任總統與23任行政院長，締造全球國會最長任期紀錄。他擔任立法院長17年間，推動超過3500項重大法案，包括全民健保、高鐵預算等重要民生政策，其「守中道、行正道、求和諧」、不動用警察權主持議事的風格也成立院佳話。

「馬王政爭」與「太陽花學運」則成為其政治生涯的重要轉折。馬英九在回憶錄中稱之為「九月風暴」，王金平在今年出版的小冊則以「九月風雲」重新詮釋當時局勢，淡化緊張氛圍並補足歷史脈絡。該小冊由前立法院參事王耀德撰寫，對黨主席選舉及九月風雲均有細緻描述，被視為王金平欲留下歷史紀錄的重要著作。

此次感恩餐會不僅回顧王金平50年公共服務的軌跡，也象徵他跨越黨派與世代的影響力延續半世紀，為南台灣政治發展寫下深刻一章。（圖╱記者王苡蘋翻攝）