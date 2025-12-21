王金平從政50年 回首不虛此行

前立法院長王金平（前排右四）從政50年，21日中午在高雄巨蛋漢來飯店舉辦感恩餐會，藍委柯志恩（前排右二）、市長陳其邁（左一）及綠委邱議瑩（左二）到場。（紀爰攝）

前立法院長王金平21日在高雄舉辦從政50周年感恩餐會，席開172桌，現場逾2000名嘉賓到場，藍綠要角跨黨派齊聚，場面熱鬧。餐會前王金平受訪提及未邀請國民黨主席鄭麗文，「因為柯志恩才代表國民黨」，讓外界臆測王鄭不合；中華民國農會理事長蕭漢俊闢謠是誤會，強調宴請對象以高雄為主，未邀黨中央人士，副主席李乾龍則是基於私交特別出席，並非刻意不邀鄭麗文。

王金平昨中午在高雄巨蛋漢來飯店舉辦感恩餐會，偕夫人陳彩蓮接受眾人喝采進場，國民黨副主席李乾龍、國民黨立委柯志恩、藍營高市議員及藍營政壇重量級人士及民進黨高雄市長陳其邁均出席，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑等3綠委主動現身致意。王特別準備自己的2本書《不忘初心、五十年一瞬》、《橋》送給來賓。

人稱「公道伯」的王金平說，他從政50年不分黨派、派系，擔任立法院長期間更不分藍綠，將國家人民放在最重要的位置，半世紀匆匆過去，回首覺得不虛此行，能為國家制定法律與制度，解決許多問題，覺得這一生還算是過得豐富，希望大家共同努力。

被問及憲法法庭爭議，王金平笑說這部分見仁見智，「今天不談這個」。針對朝野對立局勢，以及賴清德總統「在野獨裁」說詞，王金平則回應，「我們現在不必評論這些問題，總之希望能夠有機會促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步來努力奉獻，進一步促成兩岸和平，這才是最重要的事」。

王金平也自曝，「感恩餐會未特別邀請鄭麗文，因為柯志恩才是代表國民黨。」此話一出引發外界聯想，是否他與鄭麗文不合？不過王好友、白派大老蕭漢俊解釋，宴請對象以高雄為主，未邀黨中央人士，柯志恩是代表地方黨部受邀，副主席李乾龍則基於私交出席，沒刻意不邀鄭麗文，傳言不合是誤會一場。