王金平從政50年12／21辦感恩宴 藍綠大咖同框致敬

前立法院長王金平將於12／21辦從政50年感恩餐敘。（資料照／鄧博仁攝）

籌備會特別準備限量鶯歌瓷「敬杯」及「不忘初心、五十年一瞬」紀念小冊致贈與會者。（柯宗緯攝）

這本由前立法院參事王耀德撰寫的紀念冊，對於王金平從政生涯有細緻描繪，特別是對2013年「馬王政爭」與「太陽花學運」等重要轉折有深入記錄。（主辦單位提供）

前立法院長、有「白派掌門人」之稱的王金平從政滿50年，12月21日將在高雄漢神巨蛋舉辦感恩餐會，席開168桌宴請各界鄉親與政壇人士。值得一提的是，高雄市長陳其邁、國民黨高雄市黨部主委柯志恩等藍綠大咖皆受邀出席，展現王金平跨越黨派的政治影響力。

這場以「金聲玉振和兩岸 平心從政五十年」為主題的餐會，由南一中校友總會創會理事長吳榮彬等人發起籌辦。吳榮彬表示，他與王金平同為南一中校友，情誼深厚，「一年365天，至少有30天在王院長路竹老家吃早餐、聊天」，這場餐會純粹以感恩心情為出發點，沒有任何政治意涵，希望以最真摯方式致敬這位南台灣重要政治人物。

現年84歲的王金平自1975年以19萬4444票當選增額立委踏入政壇，國會任期長達44年，創下世界紀錄，期間歷經6任總統、23任行政院長。他擔任立法院長長達17年，推動超過3500項重要法案，包括全民健保、高鐵預算等攸關民生的重大政策，始終以「守中道、行正道、求和諧」為問政核心。他不動用警察權的主持風格，更成為立法院一段佳話。

據了解，21日餐會將由中華民國農會理事長蕭漢俊主持，王金平將偕夫人陳彩蓮出席，與會者除前高雄縣27鄉鎮市地方樁腳、白派長老與第二代代表外，陳其邁將特別致詞，回憶與王金平在立法院共事的經驗，而將代表國民黨參加高雄市長的柯志恩也受邀為座上賓，這場跨黨派的盛會，充分展現王金平在南台灣政壇的深厚影響力與人脈。

值得一提的是，籌備會特別準備限量鶯歌瓷「敬杯」及「不忘初心、五十年一瞬」紀念小冊致贈與會者。這本由前立法院參事王耀德撰寫的紀念冊，對於王金平從政生涯有細緻描繪，特別是對2013年「馬王政爭」與「太陽花學運」等重要轉折有深入記錄。

該紀念冊以「九月風雲」重新詮釋這段歷史，相較於馬英九回憶錄中的「九月風暴」，用詞明顯淡化當年緊張氛圍，展現王金平雖已放淡心結，但仍希望替歷史留下真實紀錄的心意。

