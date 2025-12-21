王金平感恩餐會沒邀鄭麗文傳不合？好友闢謠：誤會一場

前立法院長王金平（前排右）與有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩（前排左），在感恩餐會前受訪。（紀爰攝）

前立法院長王金平從政50年，21日中午舉辦感恩餐會，現場眾多貴賓出席，王金平會前聯訪時提及，沒有特別邀請國民黨黨主席鄭麗文，「因為柯志恩才代表國民黨」，引發外界傳言2人不合；白派大老蕭漢俊闢謠是誤會，強調餐會宴請對象以高雄縣市為主，未邀黨中央人士，柯志恩代表地方黨部受邀，副主席李乾龍則基於私交出席，非刻意不邀鄭麗文。

王金平21日中午在高雄巨蛋漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，現場眾多貴賓出席，包括高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩等人，外傳4位有意角逐高雄市長的民進黨立委都有在邀請名單上，但王金平笑說，未特別邀請，若有來也很歡迎；但王金平又自曝，沒有特別邀國民黨黨主席鄭麗文，「因為柯志恩才代表國民黨」，引發外界討論。

廣告 廣告

不過王金平好友，同時也是白派大老的中華民國農會理事長蕭漢俊解釋，餐會宴請的對象以高雄縣市為主，沒有邀黨中央人士，柯志恩是代表地方黨部受邀，副主席李乾龍則是基於私交出席，沒有刻意不邀鄭麗文，外界傳言不合適誤會一場。

【看原文連結】