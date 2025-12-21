王金平感恩餐會沒邀鄭麗文引聯想 好友澄清：誤會一場

前立法院長王金平今天（21日）在高雄巨蛋漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，他提到未特別邀請國民黨主席鄭麗文，並說「柯志恩才代表國民黨」，引發外界聯想。對此，王金平的好友、白派大老、中華民國農會理事長蕭漢俊澄清，這是誤會一場。

王金平。（圖／中天新聞）

王金平的感恩餐會有眾多貴賓到場，包括高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩等人。外界傳聞4位有意角逐高雄市長的民進黨立委都在邀請名單上，王金平笑著回應，並未特別邀請，但若有來也很歡迎。不過王金平隨後自曝沒有特別邀請鄭麗文，王金平說，「我第一個要感恩國民黨，沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文我們沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨」。此番言論立刻引發外界討論。

王金平。（圖／中天新聞）

蕭漢俊解釋，這場餐會宴請的對象以高雄縣市為主，並未邀請黨中央人士。他指出，柯志恩是代表地方黨部受邀出席，而副主席李乾龍則是基於私人交情參加，並非刻意不邀請鄭麗文。蕭漢俊強調，外界傳言兩人不合純屬誤會。

