王金平感恩餐會沒邀鄭麗文！稱柯志恩才代表國民黨

前立法院長王金平（前排右）與有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩（前排左），在感恩餐會前受訪。（紀爰攝）

前立法院長王金平從政50年，21日中午在高雄巨蛋漢來飯店舉辦感恩餐會，現場眾多貴賓出席，包括高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩等人，外傳本來4位有意角逐高雄市長的民進黨立委都有在邀請名單上，但王金平今天笑說，未特別邀請，若有來也很歡迎，稍早民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆已抵達會場；另王也說，沒特別邀國民黨黨主席鄭麗文，「因為柯志恩才代表國民黨」。

外傳4位有意角逐高雄市長的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺有在王金平感恩餐會名單上，但王金平今日受訪表示，沒有特別邀請，但如果他們想要來都很歡迎。

王金平也補充說道「沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨」。

