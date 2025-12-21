王金平慶從政50周年 賴瑞隆感念調和朝野盼政治回歸理性

民進黨立委賴瑞隆表示，前立法院長王金平過去展現協商智慧，對於台灣政治發展貢獻關鍵影響。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

前立法院長王金平今（21）日於高雄漢神巨蛋九樓舉辦從政50周年感恩餐會，席開172桌，吸引逾2,000名政壇、地方及各界人士到場祝賀，場面盛大。與會嘉賓橫跨朝野政黨，高雄市長陳其邁亦到場致詞獻上祝福。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，王金平過去長年在國會扮演關鍵協調角色，期盼未來台灣政治能重拾理性溝通與協商精神，讓國家持續穩健前行。

賴瑞隆表示，15年前擔任高雄市政府新聞局長期間，每年過年都會陪同時任市長陳菊前往立法院前院長王金平老家拜年；之後擔任立委，也多次獲得王金平的指導與協助，爭取多項高雄建設。去年他也曾拜訪王金平，就高雄建設議題交換意見，認為王金平長期為高雄與台灣付出的精神，是許多人學習的對象。

賴瑞隆指出，今日特別前往參加王金平前院長的「50年感恩餐會」，向這位備受尊敬的政治前輩致意。他表示，王金平在國會中長期扮演「調和鼎鼐」的重要角色，對台灣政治發展具有關鍵影響。

回顧過往，賴瑞隆提到，即使民進黨當年在立法院席次居於少數，在王金平主持下，國會仍能維持充分討論、尊重少數與自由發表意見的民主氛圍；相較之下，現今國會的對立情勢，更令人懷念當時理性協商的空間。

賴瑞隆也特別提及太陽花學運期間，王金平在關鍵時刻選擇保護學生、堅持收斂國會警察權，展現對權力的節制與民主價值的守護。他表示，這樣的胸襟與高度令人敬佩，也期盼未來台灣政治能重拾願意溝通的智慧，讓國家持續穩健前行。

