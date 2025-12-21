王金平撇鄭麗文「讓柯志恩代表國民黨」 柯回禮明年請王金平「坐市長就職典禮Ｃ位」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

前立法院長王金平21日中午在高雄漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，邀請包括高雄市長陳其邁、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨立委柯志恩等藍綠政要到場，但唯獨沒邀國民黨主席鄭麗文，還說「因為柯志恩才代表國民黨」，引人玩味。

前立法院長王金平21日中午在高雄漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，沒邀國民黨主席鄭麗文，還說「因為柯志恩才代表國民黨」，引人玩味。（圖／翻攝畫面）

王金平則以柯志恩作為高雄市黨部主委，即可代表國民黨為由做解釋。

即將代表國民黨參選高雄市長的柯志恩今天致詞則宣示，明年12月的(市長)就職典禮上，要讓王院長坐在「C位」，「讓王院長從政51年更加光彩」。

廣告 廣告



柯志恩表示，非常榮幸能受邀，他回顧首次參選高雄市長時，第一個要請教的就是王院長，他盛讚王院長無論做人做事、對後輩提攜都不餘遺力，真的很感謝院長疼惜。

柯志恩形容王就是公道伯、萬應公，尤其眼前的政治紛擾，每個人都很懷念王，在任時無論政治聲音多大聲，都秉持能解決問題最重要的原則，講話不用太大聲，卻能讓大家感受他的誠心，王對大家都是榜樣。

柯志恩表示，王金平從政的50年代表台灣半世紀政治發展史的教科書，所以她身為後輩，就是懷著感恩跟學習的心情，來慶祝院長從政50年，過去到現在有太多讓大家學習的地方。

柯志恩也宣示，她不只雖敗猶榮，還要贏得光榮，相信明年12/21絕對可以贏得光榮，在她未來市長就職典禮上，要讓王院長坐在C位，讓王金平從政第51年更加光彩。



更多FTNN新聞網報導

為此事翻臉鄭麗文？ 王金平50年感恩餐會未邀她還說：「柯志恩才代表國民黨」

翁曉玲等藍委低調到廈門參加台商活動 蔣萬安父蔣孝嚴也出席致詞

「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」

