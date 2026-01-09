王金平暖心加油！邱議瑩不畏懼寒冬最後衝刺拚出線 黃捷立委全程陪同

▲人氣爆棚！邱議瑩高雄全城車掃，黃捷立委直播現場助攻。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】今（9）下午高雄市長參選人邱議瑩合體立委黃捷，在前鎮區進行車掃，為初選民調進行最後衝刺，並同步開設直播與網友互動，力求擴大接觸市民的機會。車隊行徑間，不少支持者熱情揮手或呼喊「唯一支持邱議瑩」，還有支持者致贈暖暖包，讓兩人備感溫馨也感謝支持者的熱情力挺。邱議瑩表示，「這幾天會全力拚到最後一刻，不畏寒冬持續車掃高雄，迎向出線！」

邱議瑩表示，「這幾天會盡全力拚到最後一刻，所以安排高雄車掃，一直不斷地操爆體力和聲音，也感謝黃捷立委和陪同的議員，大家不畏寒冬，持續在前鎮和小港區進行車掃」。她也提到自己禦寒車掃小撇步，笑說就是把自己「包得像肉粽一樣，圍巾是一定不可少，帽子、手套、暖暖衣、羽絨外套、毛襪……能夠讓自己保暖的全部都保暖了，唯一就是不能戴口罩。」

關於今早出席立院會議時，巧遇前院長王金平一事，邱議瑩表示王院長是自己非常敬重的長輩，在她結婚時也擔任證婚人，所以王院長對自己還滿疼愛的，對他的提攜相當感謝。此外，她還提到，王院長看到她時也跟她說「議瑩加油」，對選情寄予厚望，兩人也私下聊了幾句，互道關心。

黃捷表示，在「最後關鍵的一週，我幾乎是天天陪著邱議瑩委員——我們市長參選人進行拜票，也跑遍高雄的各個行政區，希望努力地爭取最後所有高雄市民的認同。」她也呼籲，下個禮拜的初選民調電話，大家都說「唯一支持邱議瑩」，讓邱議瑩來做高雄市民進黨的市長候選人

對於日前《加開零食會》全員出動，首次與邱議瑩合體在瑞豐夜市吃播，黃捷表示「包括我、包括沈伯洋委員、吳沛憶委員，就是希望《加開零食會》所有的粉絲朋友，也都可以來支持邱議瑩委員。當晚的活動也非常熱絡，很多民眾拿著各式各樣小物給邱議瑩委員簽名，展現出她的高人氣，對高雄的未來理想也是許多年輕朋友能寄託的對象。」（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）