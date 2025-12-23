王金平未邀鄭麗文稱「柯志恩才代表國民黨」 黃暐瀚提3觀察點：別小看公道伯南台灣影響力

國民黨前立法院長王金平12月21日於高雄漢來飯店舉辦從政50週年餐會，席開172桌，民進黨高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑等人都應邀出席，但國民黨主席鄭麗文卻缺席。王金平受訪時不但主動說出「我沒有邀請鄭麗文」，還強調「柯志恩才是代表國民黨」。政治評論員黃暐瀚分析，王金平過去是「公道伯」「萬應公」，講話都很含蓄，這次卻很明確，「黨主席不代表國民黨？代誌大條了！」他並提出三個觀察點：王院長跟鄭麗文之後的互動、張顯耀是否以副主席之姿督導南部選情、以及會不會當副主席跟智庫執行長。

主桌坐了陳其邁 鄭麗文缺席

根據媒體報導畫面，王金平餐會主桌坐了王金平夫人、高雄市長參選人柯志恩、陳菁徽、前立委黃昭順，以及民進黨高雄市長陳其邁。出席貴賓包括民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，國民黨方面則有國民黨副主席兼秘書長李乾龍李乾龍等人到場，唯獨不見國民黨主席鄭麗文身影。

王金平受訪時被問及此事，他表示，「沒有國民黨也沒有當時的王金平委員，所以特別請柯志恩代表國民黨來，今天國民黨的秘書長也會來，反而我們主席我們沒有邀請他，因為柯志恩才是代表國民黨。」

張顯耀督導南部引發地方反彈

這場餐會風波的背後，涉及國民黨南部選戰佈局的爭議。媒體日前獨家報導，國民黨主席鄭麗文為力拚2026「台灣尾」選情，計畫指派前立委張顯耀擔任第五位副主席，並兼任智庫執行長，直接督導台南、高雄、屏東「南三都」選戰。

此消息傳出後，地方反彈聲浪不小。高雄市議員陸淑美受訪時直言，「因為我們張顯耀前委員他有官司纏身，那怕說他的共諜案是不是又讓民進黨他有那個操作的空間，說我們又把我們抹紅的，所以大家比較擔心的點是這個。」

高雄市議員陳麗娜則呼籲，「南部的整體的佈局，事實上在選戰的時候就會受到考驗，所以我覺得就是中央應該要詳細的再了解一下地方上的需求，然後對於這個人選的部分可以再做逐步的調整。」

黃暐瀚：不能小看王金平南部影響力

黃暐瀚在直播中強調，絕對不能小看王院長在南台灣的影響力。他提到2018年韓國瑜能在高雄當選，王金平扮演關鍵角色。「你可能在台北覺得說王金平還好吧？或是國民黨內有一些支持者覺得他藍皮綠骨、不是很喜歡他。但是，你絕對不能小看王院長在南台灣的影響力。」

黃暐瀚分析，王金平過去以「公道伯」「萬應公」的形象，「有時候講了半天都不知道他到底是在支持還是不支持，對不對？他會比較含蓄一點。可是這次卻很明確地講了：我沒有邀請鄭麗文、柯志恩才代表國民黨。」

黃暐瀚：重點是王金平「主動講出來沒邀鄭麗文」

黃暐瀚在臉書發文指出，「其實，重點還不在王金平沒邀鄭麗文。重點是王院長不但沒邀，還『主動講出來』，還強調『因為柯志恩才是代表國民黨』。」

他表示，外傳張顯耀要接任第五位副主席，當南部智庫執行長，要督導2026南高屏選情，是不是真的？靜待國民黨中央揭曉答案。「不管是不是真的？餐會上藍營資深議員的憂心，看來應該是真的。」

鄭麗文回應：王院長幫我做民調

面對外界質疑，鄭麗文日前前往東吳大學時表示，「王院長跟我很好，幫我做個民調。」試圖淡化風波。

但黃暐瀚直言：「這是政治人物沒辦法的說法。王院長幫鄭麗文做了民調，跟王院長沒有邀請鄭麗文去高雄，那是兩回事。」

黃暐瀚提三大觀察點

黃暐瀚認為，這起事件後續有三個值得觀察的重點：第一，王院長跟鄭麗文之後的互動如何發展。第二，張顯耀是否會以副主席之姿，空降南台灣督導選情。第三，張顯耀會不會真的當副主席跟智庫執行長。

黃暐瀚指出，高雄市議員陸淑美、陳淑惠等人都說張顯耀督導南部會很吃力。「議員是沒在怕的，議員就是抓緊自己的8%支持者，在地方打滾20、30年都有基本盤。但要選市長就是要過50%，要過50%不容易，要很多票。」

民進黨也在佈局 1月12日初選開跑

值得注意的是，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑都出席王金平餐會，還將合照放到自己的社群網站。黃暐瀚分析，這是因為明年1月12日就要開始民進黨高雄市長內部初選民調，「電話接起來，藍綠白都有，票要更多才會贏。」

他強調，市長選舉要過50%門檻，跟議員只需要8%基本盤的邏輯完全不同，這也是為何這些有意參選高雄市長的民進黨立委，也要在社群網站上放上與王金平的合照。