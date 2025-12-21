即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

在政壇耕耘逾五十載的立法院前院長王金平，今（21）日中午於高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場共襄盛舉，王前院長受訪時語出驚人，稱柯志恩才代表國民黨，因此沒有邀請國民黨主席鄭麗文。對此，柯志恩回應，王金平在政壇的50年就代表台灣的半世紀，基本上就是我國政治發展史的教科書，希望今天冬至大家都圓圓滿滿。





柯志恩受訪時表示，王前院長從政就代表台灣半世紀，基本上就是我國政治發展史的教科書，他們身為後輩（的政治工作者），就是懷著非常感恩跟學習的心情，來歡慶王前院長從政50年，他從過去到現在，有太多讓後輩學習的地方，剛好今天的餐會也選在冬至，圓圓滿滿，也祝福在場所有的媒體朋友大家都一切圓滿。

王金平隨後以台語補充，「今天是冬至，這是我們台灣最重要的節氣之一」；他也強調，冬至過後，所有全國人民都能夠過得比較安全、安定、繁榮與富足的生活，政局也比較安定，除能促進國內和諧以外，更增進兩岸和平，這才重要，「所以怎麼樣突破目前的困境，我想大家可以共同來思考、團結努力」。







原文出處：快新聞／王金平未邀鄭麗文！稱「她」才代表KMT 柯志恩說話了

