王金平未邀鄭麗文 郭凡：馬王心結再現
針對立法院前院長王金平日前在高雄舉辦從政50年感恩餐會，卻未邀請國民黨主席鄭麗文出席，並公開表示「柯志恩才代表國民黨」，引發外界對國民黨內權力結構與路線之爭的高度關注。
台北市議員參選人郭凡今表示，這並非單一人際互動，而是國民黨「紅統路線全面南下」所引爆的重大政治警訊。
郭凡指出，近年國民黨內部親中紅統勢力快速集結，表面由鄭麗文領軍，實際背後卻是馬英九、連戰系統、蔣系政治網絡與傅崑萁等人共同推動。本屆立法院開議以來，國民黨與民眾黨聯手推動與阻擋多項重大法案，其結果屢屢與中共對台策略高度重疊，已引發社會對憲政秩序與國家安全的深層疑慮。
郭凡進一步指出，在中共介選疑雲與紅統派系操作下，鄭麗文掌握黨中央後，快速改組人事，副主席與秘書長人選幾乎清一色來自馬系、親中智庫與中國台商系統，國民黨本土派被邊緣化的態勢日益明顯。近期更傳出將由遭《反滲透法》起訴的前立委張顯耀接任副主席，並成立南部智庫、主導南三都選舉布局，形同紅統勢力正式進軍王金平長年經營的南部本土派地盤。
郭凡直言，這不僅是派系之爭，更攸關國民黨的生死存亡。於公，若紅統勢力主導南部選舉，國民黨恐將徹底流失本土民意；於私，這樣的權力清洗，勢必讓人聯想起當年的「馬王政爭」。他質疑，馬英九是否正試圖再次清除王金平在黨內的影響力，重演歷史悲劇。
郭凡強調，台灣社會已高度警惕親中路線，國民黨若無法正視這股紅潮帶來的反噬，只會讓自己離主流民意愈來愈遠。
