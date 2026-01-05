王金平獲聘國民黨最高顧問 3方向期待並努力

前立法院長王金平獲聘國民黨最高顧問，他今天（5日）表示，有3方向需努力，包括希望讓大家都能夠以天下為公，不自私的心態，共同面對政局；希望能夠促進兩岸和平，讓兩岸兵凶戰危，獲得緩解；以及他會盡心盡力讓國民黨正常發展，成為重新執政的政黨。

國民黨主席鄭麗文（左）邀請前立法院長王金平（右）出任國民黨最高顧問，她5日上午在台北拜會王金平，正式遞送最高顧問的聘書。（中央社）

國民黨主席鄭麗文上午偕李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等4位副主席，以及文傳會主委吳宗憲，到王金平台北辦公室，親自送上最高顧問聘書。鄭麗文表示，敦請王金平擔任最高顧問，主要是因為王金平在中華民國民主化的歷史，占有非常重要的一席之地，從政以來有卓越貢獻，是國民黨具代表性的政治人物。

鄭麗文說，國內外局勢交迫、國際局勢詭譎、兩岸情勢艱險，朝野對立達到高峰，國家及國民黨都非常需要王金平，希望透過王金平完整歷練、長年從政、高度智慧，協助國民黨並為國家奉獻心力。

王金平表示，擔任國民黨最高顧問，他期待且要努力的有3方面，首先是希望大家都能夠以天下為公，不自私的心態，共同面對政局，國內政局目前處於對立狀況，朝野之間的結越結越深、越緊，如何解套，大家要共同省思。

王金平認為，必須依靠朝野的真心誠意，一切以國家人民為念，以政局和諧為念，拋棄意識形態，理性的分析、反省、調整自己，共同解決朝野對立的問題，讓政局能夠和諧。

王金平指出，第2是希望能夠促進兩岸和平，這樣就能緩解兩岸間的兵凶戰危；第3是希望幫助國民黨正常發展，讓國民黨贏得民眾的敬重，轉而支持國民黨，贏得選舉。他會盡心盡力做，讓國民黨正常發展，成為重新執政的政黨。