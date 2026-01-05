王金平獲頒國民黨最高顧問證書 鄭麗文批賴清德有心魔「想提早打選戰」

國民黨主席鄭麗文頒發「最高顧問」證書給前立法院長王金平，除請益國家大政，並盼在選戰時積極輔選。（圖片來源／國民黨）

國民黨主席鄭麗文今（5）日率領4位副主席，頒發「最高顧問」證書給前立法院長王金平時表示，會請教國家大政、兩岸和平，和未來協助輔選，王則以「天下為公」提出三項訴求，並期盼國民黨能夠重新執政。

鄭麗文率領副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及文傳會主委吳宗憲前往宏國大樓，以極高規格，頒發最高顧問證書給王金平。

廣告 廣告

王金平提出三項訴求，第一是要以「天下為公」的心態，對國內政局盤根錯結，一切要以國家人民為念，拋棄意識形態，彼此共同解決整個朝野對立的問題，讓政局能夠和諧。

第二是希望促進兩岸的和平。王金平稱，兩岸和平，讓現在的兵凶戰危，相信應該會獲得緩解。第三則是幫助國民黨正常發展，贏得國人轉而支持，有關選舉，他也會盡心盡力輔選。

借重王金平在全臺影響力，積極協助輔選

鄭麗文推崇王金平政50年來，對國家有非常卓越的貢獻，是國民黨非常具代表性的政治人物，如今在國內外局勢交迫、兩岸局勢非常驚險、國內憲政僵局，非常需要王以高度智慧協助國民黨為國家奉獻心力。

鄭麗文轉述在拜會時，王金平期勉一切要將國家人民的利益放在最優先，她強調，而國民黨就是要為國家利益和人民福祉來努力，尋求更多的進步，能夠為中華民國做出更大的貢獻。

鄭麗文強調，希望能以王金平的高度，協助國民黨重新思考，如何突國內政治僵局、團結全台灣2千3百萬人民，同時為兩岸和平，邁出重要歷史的一大步。

前立法院長王金平高呼「天下為公」，並會協助國民黨能重新執政。（圖片來源／國民黨）

鄭麗文此次頒證的另一個重點，是要借重王金平的全臺影響力，協助輔選國民黨提名人選。鄭指出，有很多人是王的老朋友，或是看著他們長大的，本來就愛護有加，未來也會積極協助輔選。

總預算僵局是賴不面對問題癥結，把在野黨當死敵如何團結？

此外，有關總預算案在立法院無法付委一事，鄭麗文則批評，這是因為總統賴清德不尊重國會三讀通過的法案，其中包括對於軍公教警消非常重要的福利。

「尤其，賴總統跟行政院長卓榮泰如果真心地關注臺灣國防力量，提高軍人的待遇為什麼要遭到執政當局無情拒絕呢？」鄭麗文稱，這對軍人的士氣，無疑是一個嚴重的打擊。

「如果這一點，賴總統跟卓榮泰都做不到，那我們又如何來審總預算？」鄭麗文進一步表示，現在擺明了賴總統並不想面對問題的癥結，而只想提早開打選戰，透過民粹政治，製造不必要的對立跟憲政僵局，這絕非國家和百姓之福。

「解鈴還需繫鈴人的癥結，在賴總統的心魔。」鄭麗文呼籲，少數總統仍可透過智慧來跟國會共商國事，而不是任性、耍賴、希望賴總統可以重新端正的心態，做一個全民總統，「而不是心心念念把在野黨當作假想敵，如果一直把在野黨當作是你的死敵，那台灣如何團結對外呢？」

盼賴清德堅定反臺獨，鄭習會因藍營這底氣有降溫效果

針對媒體詢問美國總統川普「新門羅主義」，將委內瑞拉總統馬杜洛押回美國拘留一事，鄭麗文稱，希望合乎國際法，有關中共圍臺軍演，川普的處理特別的淡然，華府也保持了一定的距離。

對於1.25兆國防特別預算，鄭麗文稱，川普希望能夠自己負責自己區域的安全問題，而不是完全的仰賴美軍的介入，兩岸更需要透過政治努力，謀求和平穩定。

鄭麗文喊話，希望能夠回歸「九二共識」、反對臺獨，既然賴總統公開說絕對不會宣布臺獨，那就更應該堅定的反對臺獨的立場，而不是透過子弟兵在立法院踩「法理台獨」的紅線。

「最好真心誠意地下架台獨黨綱，那麼我們就可以不費一兵一卒，換來兩岸的和平穩定。」鄭麗文強調，這才是我們高度政治智慧的展現。

有關鄭麗文有意上半年出訪北京「鄭習會」，目前還沒有一步訊息，蕭旭岑對此表示，鄭如能訪中對兩岸關係，甚至對美、日連動關係，「絕對是正大於負」，在軍演過後，「有立刻降溫、降低緊張的效果。」

針對「三張門票」為會面前提質疑，蕭旭岑表示，這是「中央廚房」從上到下發動的認知作戰，用膝蓋想也知道不可能。

蕭旭岑並認為，這是國民黨的強項，對於選舉絕對是正面多於負面，參選同志可以不用擔心，即使是已經被民進黨抹黑到天邊的「九二共識」，最近兩次的民調，也是支持多於反對，支持還接近五成，「這應該是藍營的底氣。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》林岱樺一句「效忠市民」恐釀脫黨參選？ 綠營人士分析：若成真受傷的恐是她

客家傳統建築工藝特展開幕 楊文科邀鄉親揭開客家師傅智慧結晶

川普閃電逮捕馬杜洛 油價反應克制 金價重回4400美元

