王金平稱副署是行政院長義務

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

繼《財劃法》之後，行政院長卓榮泰對停砍公教年金法案，已表明不覆議、不副署，而且對立法院三讀通過的法案，他若認為「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」，他就不副署。對於卓榮泰的表態，前立法院長王金平認為「副署」是行政院長的義務，不副署就是不負責任。

卓榮泰不副署法案，創下憲政首例。他在接受媒體專訪時表示，為捍衛民主憲政，將建立未來議案「不副署」的3個標準，就是「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」。行政院發言人李慧芝並說，目前進行中的軍公教年金改革已獲司法院大法官782、783號解釋的合憲認定，政院會繼續按照憲法解釋實踐年金改革。

王金平16日晚宴請第10屆卸任藍委，與會人士轉述，王金平對卓的作法感到很訝異，不解民進黨怎麼會弄成這樣？王金平在席間直言，「副署」是行政院長的責任跟義務，是該做的事，否則就是不負責任。與會者解讀，王金平此話是指「卓揆若不願副署，應辭職表示負責」。

綠營近來頻頻以李登輝總統欲晉升蔣仲苓為一級上將，行政院長郝柏村表明不副署，對比卓榮泰。但是王金平說，這是錯誤的 對比。

與會者轉述，王金平指出，當時李登輝只是表達有此想法，案子都還沒拿出來，郝柏村堅持不副署，經多方協調後，李登輝就退讓了，這與立法院已經完成三讀法案，行政院長卻不副署，完全是兩回事。

當天在場卸任的藍委，還包括國民黨主席鄭麗文與台北市副市長林奕華等，大家在會中提到賴清德12日在黨中央與綠委吃便當、討論對策時，民進黨團總召柯建銘曾表達「沒有不副署的空間」。眾人感嘆柯建銘最懂立法院，但王金平對此並未表達意見。

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲增列議程，要求總統府祕書長潘孟安、行政院祕書長張惇涵等人今日至立院備詢，張惇涵將應邀參加，但府方函復委員會，潘孟安不會出席。

總統府表示，依照《憲法》規定，對立法院負責的憲政機關是行政院。總統府祕書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

行政院送至委員會的書面報告指出，《財劃法》修正案有3項明顯違憲之處，包括「違反憲法權力分立原則，侵害行政權」、「修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序」、「此次《財劃法》修正案一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害」。