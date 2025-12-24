王金平稱「柯志恩代表國民黨」 鄭麗文澄清是誤會

台北市 / 綜合報導

有公道伯之稱的國民黨籍前立法院長王金平，在南台灣實力雄厚，21日在高雄舉辦從政50週年感恩餐會，跨黨派民代都到場致意，包含有意角逐民進黨高雄市長的3名綠委都與會。王金平會後受訪表示， 沒有邀請國民黨主席鄭麗文， 是因為柯志恩才代表國民黨。此話一出引起熱議，鄭麗文今天在中常會前也特別澄清，都是誤會，還將聘王金平為國民黨最高顧問。

觥籌交錯場面熱絡，席間藍綠白政治人物都在場，沒了平時的爭鋒相對，因為這可是立院公道伯前院長王金平，從政50年的感恩餐會，邱議瑩敲杯，與綠委邱議瑩舉杯致意，藍營大佬大駕光臨高雄，就連綠營立委都紛紛想合體。

許智傑與賴瑞隆也沒缺席，有意爭取民進黨高雄市長提名的立委們，4人有3人到場，可見王金平在南部跨黨派的雄厚實力，陳其邁交頭接耳，坐在王金平旁邊的是市長陳其邁，兩人過程中交頭接耳不少互動，一邊是現任市長另一邊則是上回落選，2026將捲土重來的立委柯志恩，王金平更是對他寄予厚望。

前立法院長王金平(12.21)說：「我們的主席，我們沒有邀請她，因為柯志恩才是代表國民黨。」王金平的一席話引人聯想，此話一出過兩天，就傳出23日鄭麗文跟副主席李乾龍，前往王金平台北的辦公室拜會24日中常會上，國民黨主席鄭麗文說：「如果要邀請現任的國民黨黨主席，那就變成不是高雄在地的感恩餐會了，地方黨部主委就是柯志恩，所以他才會說今天代表國民黨的，不是不是鄭麗文，是柯志恩，是這個意思。」

強調是誤會更進一步表示，將聘王金平為國民黨最高顧問，而就在同一天中常會，黨中央正式徵召柯志恩，將再度代表國民黨參選高雄市長，鄭麗文為柯志恩披上背帶並送上擁抱，柯志恩雖然沒有鄭麗文熱情但隨後也主動伸手與她握手，就算底定人選，只是鄭麗文更花了長篇幅，要讓王鄭心結不再燒下去，畢竟王金平在南部還是有一定影響力，一言一行都備受關注，就算是百年大黨主席，也對他展現最高敬意。

