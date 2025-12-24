高雄市 / 綜合報導

前立法院長王金平，在南台灣實力雄厚，21日在高雄舉辦從政50週年感恩餐會，跨黨派的高雄民意代表都到場致意，爭取參選高雄市長的三位民進黨立委也都來了。但王金平受訪時的一句話引起政壇討論，當媒體問到為什麼沒有邀請國民黨主席鄭麗文，王金平不但說「我沒有邀請鄭麗文」，還強調「柯志恩才是代表國民黨」。這影響許多揣測，有傳聞指出，其中一個原因可能涉及國民黨南部選戰布局的爭議。因為日前有媒體報導，鄭麗文打算要讓前立委張顯耀擔任國民黨副主席並兼任智庫執行長，督導明年台南、高雄、屏東的選戰。消息傳出，在地方上掀起反彈聲浪。傳出鄭麗文聽到王金平在餐會上的回應之後，過兩天就趕緊到王金平辦公室拜會。

高雄這場餐會場面熱絡，席間藍綠白政治人物都有，沒有平時的 針 鋒相對。這是人稱公道伯立法院前院長王金平從政50年的感恩餐會。有意角逐代表民進黨參選高雄市長的立委邱議瑩舉杯致意，也有意爭取提名的民進黨立委許智傑和賴瑞隆也沒缺席。民進黨高雄市長初選四搶一，四位當中就有三人到場。畢竟王金平在高雄有雄厚的地方實力。

廣告 廣告

坐在王金平旁邊的是高雄市長陳其邁，兩人交頭接耳互動多，而王金平另一邊則是將代表國民黨競選高雄市長的立委柯志恩。這樣的場合卻不見國民黨主席鄭麗文。王金平說：「沒有邀請鄭麗文因為柯志恩才代表國民黨。」王金平這一席話引起政壇諸多討論和揣測。傳出過了兩天，鄭麗文跟副主席李乾龍就趕緊前往王金平在台北的辦公室拜會。而昨(24)日的國民黨中常會上鄭麗文親自澄清。

鄭麗文說：「強調是誤會。」鄭麗文更宣布將聘王金平為國民黨最高顧問。而同一天的國民黨中常會也正式徵召柯志恩，鄭麗文為柯志恩披上背帶送上擁抱。而王金平在餐會上的發言輿論已經兩三天，傳聞其中一個原因可能涉及國民黨南部選戰布局的爭議。

因為日前有媒體報導，鄭麗文打算要讓前立委張顯耀擔任國民黨副主席，並兼任智庫執行長，督導明年台南、高雄、屏東的選戰。消息傳出，在地方上掀起反彈聲浪，國民黨文傳會主委吳宗憲說：「有看到媒體報導這件事，但到現在為止主席從來沒跟我討論過，且有任何人事案都要交由中常會同意，目前為止並沒有案子提出。」

張顯耀曾以親民黨籍當選2005年修憲前的高雄第一選區立委，當時他就主張親民黨應該和國民黨合作推動泛藍整合，後來重返國民黨曾擔任不分區立委，那時和鄭麗文是同事。後來2013年接下陸委會副主委職務，隔年被質疑涉及洩密案，後來獲不起訴處分。2016年代表國民黨競選高雄市第三選區立委沒有當選。而在2024年總統大選期間，檢調認為張顯耀涉及中國介選案依反滲透法等罪嫌起訴。

而在現在這波風波後，傳出張顯耀將只出任國民黨智庫執行長。資深媒體人單厚之說：「鄭跟王應該沒有什麼大問題，自己也沒選上，督導本來就複雜地方不滿。」有平面媒體引述消息人士指出，鄭麗文和張顯耀在立委時期建立互信，而鄭麗文邀請張顯耀接掌智庫的主要考量有兩項，包括藍白合作架構以及兩岸新局勢。而國民黨南台灣要角公道伯一句話，鄭麗文即刻滅火，也讓王金平在國民黨鄭主席時代的角色，受到關注。

原始連結







更多華視新聞報導

王金平稱「柯志恩代表國民黨」 鄭麗文澄清是誤會

鄭麗文衝刺國民黨主席選舉 王金平手寫3點期許

高市長初選綠營3人進攻「鳳山」 王金平公開力挺柯志恩

