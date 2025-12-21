王金平辦從政50年感恩餐會 為國家安定和諧勉國人團結

立法院前院長王金平廿一日於高雄漢神巨蛋舉辦從政五十周年感恩餐會，席開一百七十二桌、湧入二千多名嘉賓、場面十分浩大。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

立法院前院長王金平廿一日於高雄漢神巨蛋九樓舉辦從政五十周年感恩餐會，席開一百七十二桌、湧入二千多名嘉賓、場面十分浩大。王金平期勉大家為國家政局安定和諧，兩岸和平，共同團結努力。

王金平表示，五十年來的付出，不虛此行，為國家制定許多相關法律，解決許多問題，此生過得還算豐富。他說，很感謝國民黨的栽培，「沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員。」

王金平提到，感恩餐會特別請柯志恩代表國民黨前來，國民黨秘書長李乾龍也會到場，反而主席鄭麗文沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨。至於有意角逐高雄市長的民進黨四位立委也沒有特別邀請，但如果他們想要來，都很歡迎。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁到場致賀並致詞，推崇王金平一路走來謙和、包容，不分藍綠，是立法院與高雄、台灣社會的公道伯，三一八事件若非王院長扛住壓力、調和鼎鼐，最後和平落幕，王院長功不可沒。

陳其邁也提到，馬王政爭時，國民黨一度想開除王金平的黨籍，王金平也非常吞忍，考慮國家穩定與憲政體制，他從王院長身上學到很多。

國民黨立委柯志恩致詞指出，王院長的五十年代表台灣半世紀，基本上就是一個台灣政治發展史的教科書，所以身為後輩，就是懷著非常感恩跟學習的心情，來歡慶院長從政五十年，從他過去到現在，有太多太多讓我們學習的地方。

（記者吳文欽攝）

柯志恩發下豪語，她不只有雖敗猶榮，還要贏得光榮，明年十二月廿一日絕對可以贏得光榮，在就職典禮上，要讓王院長做在C位，讓王金平院長從政第五十一年更加光彩。

宴席上，包括立委邱議瑩、賴瑞隆及許智傑都出席。邱議瑩表示，王院長是他當年的證婚人之一，私底下也是她經常請益的前輩。在王院長任內，立法院是個能夠充分討論、溝通、講道理的民主殿堂，感謝王院長在台灣政治史上的諸多貢獻，也謝謝院長對她的照顧。