王金平退而不休心繫二事 鄭麗文邀他出任國民黨最高顧問

鄭麗文宣布前立法院長王金平將擔任國民黨最高顧問。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文今（24日）在中常會宣布，前立法院長王金平將擔任國民黨最高顧問，她說昨天在黨副主席兼祕書長李乾龍陪同下拜會王，正式邀請他出任此職務，王也盼促進台灣內部和諧與團結，並全力推動兩岸和平，因此一口答應，繼續對國民黨做出貢獻。

知情人士透露，鄭麗文就任主席後，深知推動黨務、國家團結和諧，需要有資歷威望足夠的黨內前輩相助，因此鎖定王金平，希望聘請他出任「榮譽黨主席」，為黨再盡心力，但黨內有聲音指，出任榮譽黨主席需曾任黨主席，國民黨曾任黨主席者眾，若全部都聘榮譽黨主席人又太多，失去了意義。

王金平從政50年來的寶貴經驗、見識是國民黨的「寶」，鄭麗文認為應珍惜、得到王協助，在經過數月思考，決定以等同榮譽黨主席高度的最高顧問，敦請王以全民利益高度，協助國民黨安定政局、和諧社、穩定經濟、兩岸和平發展，為國家發展再貢獻心力。

鄭麗文今在中常會上說，王院長從政50年來，在國民黨貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，在退而不休期間，大家希望他繼續為國民黨做出貢獻，不論是豐沛人脈、社會威望，更是黨內同志最熟悉，長年相處與互動，王院長都非常願意繼續為國民黨盡一份心力。

尤其，她自己在擔任不分區立委時，院長就是王金平，過去1、20年間受到王院長很多提攜與照顧，也養成固定向王院長請益的習慣，王院長是古道熱腸的公道伯，對晚輩的照顧不遺餘力。

鄭麗文接著提及，王院長日前在高雄舉辦從政50年感恩餐會，引起了一些不必要的誤會，本來王院長昨天還問她要不要發新聞稿澄清，她說免了，她剛好在今天中常會說明就好，自己人還澄清來澄清去很奇怪，因王院長這次感恩餐會，事先有做過很多討論，以王院長從政經歷、全台人脈，如果邀現任黨主席，那就變成不是高雄在地的感恩餐會，「如果邀請我，就要邀請歷任黨主席，那邀請歷任黨主席，就要邀歷任五院院長、正副總統，這樣整個的規模就都不一樣了，那乾脆來台北辦」。

王院長一開始就定調在高雄舉辦，而國民黨高雄市黨部主委就是柯志恩，所以那一天院長才會說，「今天代表國民黨的是柯志恩，不是鄭麗文」，是這個意思，引起了一些不必要的聯想，擴大了解讀，事實上在她就任主席之後，就一直有這種來自媒體網路上的揣測謠言，有需要正式澄清的，她都會在常會向常委們報告。

鄭麗文強調，正因王院長在台灣政壇及社會的特殊地位與高度，早就約好昨天去請院長出任國民黨最高顧問，而下週二晚上也會有立院好朋友與院長的餐會，她的意思是她常與院長見面、與院長是好朋友，不需要週日特別去一趟，與院長之間、立院黨團也會有固定的餐敘、會面。

她進一步指出，王院長多次提醒，他退休後最重要的使命與願望，就是促進台灣內部的和諧與團結，第二是全力推動兩岸和平，這是他人生最大的願望與使命，她也非常認同王院長的願望，台灣內部不能再對立、內耗，製造莫須有的仇恨，雖然王院長每次講到這個都會搖頭說：「今天民進黨執政就是始作俑者。」但國民黨面對強權與迫害，毫不畏懼全力反擊，更希望能夠團結台灣，有一個和諧的社會，昨天邀請王院長也一口答應，1月初就會到王院長辦公室請他出任國民黨最高顧問。

