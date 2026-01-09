王金平遭問藍營台中市長人選看法 巧遇楊瓊瓔

國民黨最高顧問王金平（左）9日赴台中市外埔區無極三清總道院，被問及藍營明年台中市長參選人競爭實，巧遇藍委楊瓊瓔（右）到場打招呼，王金平直接笑稱問到主角。（温予菱攝）

藍營台中市長參選人之位，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔姐弟之爭持續，前立法院長、國民黨最高顧問王金平9日表示，尊重有意參選的委員，私底下先協商看看，協商能夠好是最圓滿，協商不成也就依黨各種提名程序；楊瓊瓔說，王就是一位公道伯，各項事情都非常圓融，自己從過去到現在一直追隨他的理念。

王金平今赴台中市外埔區無極三清總道院，針對藍營明年台中市長參選人競爭會前受訪時，碰巧遇到楊瓊瓔到場打招呼，王金平直接笑稱問到主角，並稱尊重兩位有意參選的委員，他們私底下協商看看，協商能夠好是最圓滿，協商不成也就依黨各種提名程序進行。

至於參加道教今年度最大盛會，身為藍營台中市長潛在人選之一，會覺得宗教是可以改變社會，變得更祥和嗎？楊瓊瓔說，她一直追隨王院長（王金平），不管是在過去的立法院，直言王就是一位公道伯，各項事情都非常圓融，現在也繼續追隨王這邊的道教學院，希望透過宗教，讓社會更加安定、民心穩定、有智慧、國泰民安，這也是大家追隨王一步一腳印持續在做的理念。

