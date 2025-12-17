王金平還原郝柏村不副署案：閣揆副署是責任

前立法院長王金平。（資料照）

行政院長卓榮泰不副署總統所公布《財劃法》修正，並稱將不執行法律，引發議論。前立法院長王金平16日晚間宴請第十屆卸任藍委，於席間強調，所謂「副署」，應該是行政院長的責任跟義務，所以不副署就是不負責任。

與會人士轉述王金平對於「副署」的見解，王金平對於卓榮泰透過不副署來不執行法律，感到相當訝異，不解民進黨怎麼會弄成這樣；他認為，「副署」是行政院長的責任跟義務，是該做的事，否則就是不負責任；與會者解讀王金平此意是指卓若不願副署，應辭職表示。

此外，綠營近期拿前行政院長郝柏村曾經為了前總統李登輝欲晉升蔣仲苓為一級上將案來對比。王金平在席間特別提到此事，認為綠營拿此案來對比是完全錯誤，並還原個事情的真實經過。

與會者轉述王金平談話指出，當時李登輝提出這樣的想法，但沒有真正把案子拿出來，郝柏村對此有意見，所以他說他堅持不副署，後來李登輝也退讓了，這案子也沒拿出來；這跟立法院已經完成三讀法案，給總統公告，行政院長卻不副署，完全是兩回事。

王金平認為，當年李登輝與郝柏村兩人對此意見不一致，所以各方經過溝通協調後，這案也沒有成，若要拿此例來對照《財劃法》修法，行政院長在《財劃法》上與立法院如果意見不一致，應該要與立法院溝通，讓立法院最後不通過這個法律才對。

據與會者表示，當天在場卸任立委，也包括國民黨主席鄭麗文與台北市副市長林奕華等人，大家在會中也提到了民進黨團總召柯建銘表達「沒有不副署的空間」，感嘆柯建銘還是最懂立法院的，不過王金平對此當下並無表達看法。

